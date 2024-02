El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, compartió un video en el que una persona que se presenta como periodista de la BBC le consulta sobre sus métodos para enfrentar a las pandillas.

En el video, le comenta el caso de un joven llamado José Duval Mata Alvarado, quien —según aseguró— fue detenido por la policía a pesar de que era inocente.

“Hay dos órdenes de liberación en su nombre, una desde junio del año pasado y simplemente no lo han liberado, aunque se pasó el plazo de 20 días por más de 6 meses”, afirmó.

Dicho caso se suma a varios otros que se han reportado en El Salvador de parte de distintas organizaciones de Derechos Humanos, las cuales dicen que se han hecho detenciones arbitrarias desde que Bukele declaró un régimen de excepción en marzo de 2022.

Tras detallar dicha situación, le preguntó qué hará para resolver “este tipo de problemas y errores”.

De la misma manera, le consultó si planea “gobernar durante un solo periodo más o eliminar todos los límites a la reelección” para así seguir en el poder.

Qué le respondió Nayib Bukele a la BBC cuando le preguntaron sobre las detenciones en El Salvador. Foto: Nayib Bukele

La respuesta de Nayib Bukele

Después de escucharlo, hizo hincapié en que “todas las policías” del globo cometen errores y no solo la de El Salvador.

“Si hubiera tan solo una policía en el mundo (...) que tenga un margen de error de 0%, porque solo arrestan a personas culpables, ¿por qué necesitarían fiscales o procuradores o incluso un sistema judicial? No se necesitarían, porque la policía lo haría todo a la perfección en ese país”, sugirió.

Luego, continuó: “En nuestro caso, todos los arrestos fueron para poner fin al derramamiento de sangre que sufrimos durante décadas y por fin lo detuvimos. ¿Nuestra policía ha cometido errores? Por supuesto que sí. Es por eso que nuestro sistema judicial ha liberado a personas inocentes y seguirán liberando a todas las personas arrestadas erróneamente. Ya hemos liberado a 7.000″.

Frente a dicha respuesta, su contraparte le resaltó que la diferencia es que en El Salvador se han detenido a multitudes de individuos en un marco acotado de tiempo.

Ante aquello, Bukele dijo que se ha debido a las altas tasas de homicidios que han enfrentado durante los últimos años.

Así, más tarde profundizó en que las situaciones de los países son distintas.

En este sentido, planteó a modo de ejemplo: “Si tomas al mejor gobierno que tengan (en Europa) y los pones a dirigir Afganistán de la misma forma en que lo hacen allá, no durarían ni una semana”.

“Dejen de insistir en que usemos sus recetas, porque aquí no funcionan. Ustedes tienen su propio sistema. Nosotros no les decimos qué no deberían tener una monarquía. No tenemos problema con ella (...) el país es de ustedes y pueden hacer lo que les dé la gana con él. Pero de repente nosotros sí tenemos que hacer con el nuestro lo que ustedes digan”.

Bajo esta línea, sentenció que “El Salvador pasó de ser el país más peligroso del mundo a ser el más seguro del hemisferio occidental”.