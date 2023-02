Taylor Lautner explica por primera vez por qué no defendió a Taylor Swift en los MTV Video Music Awards

Taylor Lautner, uno de los protagonistas de Crepúsculo y ex novio de Taylor Swift, fue el encargado de entregar el premio a Mejor video femenino en la ceremonia de los MTV Video Music Awards del año 2009.

En esa ocasión, entre las nominaciones estaban compitiendo los hits de Taylor Swift, con You belong with me, y Beyoncé con Single ladies. No obstante, Swift ganó y subió al escenario a agradecer a sus fanáticos y seres queridos.

Fue en ese momento que Kanye West, quien hoy se hace llamar solo como Ye, trepó al escenario y le robó el micrófono a la cantante: “Oye Taylor, estoy realmente feliz, te dejaré terminar, pero Beyoncé tuvo uno de los mejores videos de todos los tiempos ¡Uno de los mejores videos de todos los tiempos”, dijo, y le devolvió el micrófono a Swift.

Beyoncé quedó atónita, al igual que Swift y toda la audiencia y televidentes, pues sería un momento incómodo que nadie en la industria musical olvidaría.

Taylor Swift abrazando a Taylor Lautner en los VMA 2009. Foto: Getty Images

“Asumí que todo estaba preparado”

El tiempo pasó y Lautner terminó casándose con Taylor Dome, una enfermera, influencer y modelo, quien tiene un podcast llamado The Squeeze. Fue en este programa donde su esposa le preguntó: “Si pudieras regresar a un momento de tu vida, ¿cuál sería y qué te dirías a ti mismo?

“Probablemente serían los MTV Video Music Awards de 2009″ confesó el actor. Según le explicó a su cónyuge, cuando entregó el premio a Taylor Swift, él pensó que lo que hizo Ye estaba preparado y era parte del show.

Y es que Lautner recién había hecho pública su relación con Swift en el momento que sucedió el altercado, por lo que muchos fanáticos esperaban que la hubiese defendido. El actor de Crepúsculo dijo que “dio cinco pasos hacia atrás y estaba parado a casi dos metros de ella” cuando West saltó al escenario.

“Apenas pude oírlos. No pude verlos. Solo asumí que todo esto era un acto preparado y ensayado, porque sino, ¿por qué Kanye West estaría saltando al escenario, interrumpiendo a Taylor Swift? Simplemente no tenía sentido”, contó. Entonces, vio la cara de su entonces pareja y pudo ver en su rostro que lo que pasó no fue planeado.