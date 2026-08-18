Money Talks | La chilena que diseñó para Marc Jacobs en NY
Conversamos con Valentina Marinovic, diseñadora de moda que llegó a Nueva York para estudiar un máster en el prestigioso Parsons School of Desing, y luego se quedó trabajando para diversas marcas de lujo como The Row, Thom Browne y Marc Jacobs, donde formó parte del equipo de pasarela del atelier, colaborando en algunos de los desfiles más recordados de la firma. Posteriormente, fue contratada por Zara para trabajar en el equipo de alta moda, para lo cual se trasladó de vivir a España. Recién cerrada esa etapa, hoy está montando su propia empresa de moda en Europa.
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