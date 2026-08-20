Money Talks | Reforma de pensiones enfrenta definición clave
Conversamos con Renzo Vercelli, gerente general de AFP Capital, que señala que la implementación de la reforma al sistema de pensiones entra en un momento clave, donde hay que definir los nuevos fondos generacionales y el régimen de inversión que tendrá el nuevo sistema. "Definir bien estos aspectos es clave para asegurar el objetivo de la reforma, que es entregar mejores pensiones a los chilenos", asegura.
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