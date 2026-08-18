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Radar LT | Terapia CAR-T chilena contra el Parkinson busca llegar al mercado europeo
La terapia desarrollada por investigadores chilenos buscará financiamiento europeo para avanzar hacia sus primeros ensayos clínicos en humanos.
Por
Paula Morales
18 AGOSTO 2026
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