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    Radar LT | Terapia CAR-T chilena contra el Parkinson busca llegar al mercado europeo

    La terapia desarrollada por investigadores chilenos buscará financiamiento europeo para avanzar hacia sus primeros ensayos clínicos en humanos.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales
    Más sobre:VideopodcastRadar LTTerapia CAR-TCienciaParkinsonSalud

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