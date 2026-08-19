Evitar la fragmentación del sistema político

SEÑOR DIRECTOR:

La comisión mixta para destrabar la reforma política y la mesa técnica oficialista para reducir el número de parlamentarios son buenas noticias en una materia que no da réditos en redes sociales, pero clave para el país: nuestro sistema político.

No teníamos tantos partidos en el Congreso desde los años 50, época marcada también por el desprestigio de la política y liderazgos populistas. Hoy, la fragmentación dificulta construir mayorías. La reforma electoral, el redistritaje de 2015 y la debilidad de los partidos frente a los independientes explican esta parálisis, que impide modernizar el Estado y avanzar en temas de fondo.

Tenemos la oportunidad de reducir el tamaño del Congreso, fortalecer la disciplina partidaria, elevar requisitos para el financiamiento electoral, y cambiar el sistema electoral sin volver al binominal. De lo contrario, nada impide que en 2029 vuelva a haber más de 20 partidos. Y no habrá gobierno que aguante semejante dispersión.

Lucas González

Investigador Instituto Libertad