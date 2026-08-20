SEÑOR DIRECTOR:

A propósito de la discusión sobre el privilegio del financiamiento gubernamental a los proyectos de investigación científica por sobre aquellos relacionados con las humanidades -lo que da cuenta de una visión sesgada-, y de la aparentemente novedosa idea de que esta frontera se comienza a difuminar, todo gracias a la irrupción de algunas nuevas tecnologías como las IA, que requerirían de una base humanista sólida para su continuo desarrollo, cabe recordar una de las máximas presentes en el discurso inaugural de la Universidad de Chile, declamado por Andrés Bello en 1843, donde se refirió a la evidente conexión entre las múltiples ramas del saber: “Lo sabéis, señores, todas las verdades se tocan”.

Juan Luis Hernández Viera

Ingeniero civil