Obsolescencia en la planificación urbana

Santiago, 5 de Agosto de 2026. Incendio quimico afecta a la empresa Panimex ubicada en Las Esteras Sur con Ruta 5 Norte en la comuna de Quilicura Javier Torres /Aton Chile

SEÑOR DIRECTOR:

El reciente incendio en una planta industrial de Quilicura, cuyas emisiones obligaron a adoptar medidas de resguardo para una parte importante de la población de Santiago, vuelve a poner sobre la mesa una discusión que nuestro desarrollo urbano ha postergado durante décadas.

Muchos de los terrenos definidos hace años como Zonas Industriales Exclusivas en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago —y en los instrumentos de planificación de otras ciudades del país— hoy se encuentran completamente rodeados por barrios residenciales. El crecimiento urbano ha transformado esos antiguos bordes industriales en áreas estratégicamente ubicadas, con excelente conectividad e infraestructura, donde la convivencia entre actividades industriales de riesgo y el uso habitacional resulta cada vez más compleja.

Es momento de revisar estos instrumentos de planificación territorial. Levantar la restricción de uso exclusivo industrial en estos grandes paños permitiría su reconversión hacia usos urbanos más compatibles con la ciudad actual, especialmente vivienda y equipamiento. Al mismo tiempo, el aumento del valor del suelo derivado del cambio normativo podría transformarse en un incentivo económico para que las empresas financien su traslado hacia parques industriales modernos, especialmente diseñados para este tipo de actividades y alejados de áreas residenciales.

Esta estrategia permitiría reducir riesgos para la población, aprovechar mejor terrenos con infraestructura ya consolidada, favorecer la regeneración urbana y promover un desarrollo más coherente con la realidad actual de nuestras ciudades. La planificación urbana debe evolucionar al ritmo del crecimiento de la ciudad y no permanecer anclada a una realidad que dejó de existir hace décadas.

Mónica Alvarez de Oro

Arquitecta y ex presidenta AOA