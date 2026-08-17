Una verdad incomoda

SEÑOR DIRECTOR:

Como Comunidad Judía de Chile manifestamos nuestro apoyo y solidaridad con el embajador de Israel, Peleg Lewi.

Muchas veces en la historia le hemos echado la culpa al mensajero por traer malas noticias. Lamentablemente hoy hay una verdad incómoda que preferimos no advertir: el avance de la radicalización y del discurso de odio.

La lucha contra el antisemitismo, la intolerancia y el odio trasciende nacionalidades y fronteras. Es un desafío de toda la sociedad chilena, que se ha caracterizado históricamente por su pluralismo, respeto y capacidad de diálogo. Valoramos especialmente las declaraciones que buscan visibilizar y no relativizar expresiones de antisemitismo y discriminación. Silenciarlas o minimizarlas solo permite que el odio crezca.

El embajador ha recordado una verdad incómoda para nuestro país: que combatir el odio es una responsabilidad de todos y que el silencio frente a la radicalización nos hace cómplices.

Reafirmamos nuestro compromiso con la convivencia, el respeto mutuo y la construcción de un Chile donde todas las comunidades podamos vivir en paz y con dignidad.

Alfredo Misraji

Presidente de la Comunidad Judía de Chile

Alfredo Misraji

Presidente de la Comunidad Judía de Chile