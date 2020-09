Jai guru Dev om: el mantra de “Across the universe”

Escrita en 1968, “Across the universe” nació tras un viaje a India realizado por los fab four ese mismo año. En aquella travesía, se reunieron con el gurú Maharishi Mahesh Yoghi, de quien aprendieron la meditación trascendental.

Este single forma parte del álbum No One’s Gonna Change Our World de 1969, con letras que hablan de “piscinas de tristeza”, “olas de alegría”, “sonidos de risas” y “sombras de luz”, frases interpretadas como una oda al quiebre entre Lennon y Cynthia Powell, pero el cantautor desmintió aquella creencia asegurando que las palabras nacieron “puramente de la inspiración y me fueron dadas”, según registra Rolling Stone. “No soy dueño de ella, se desarrollo de esa forma”.

El coro de la canción reza "Jai guru Deva... om", una frase indescifrable para quienes desconocen el sánscrito. John Lennon solía meditar repitiendo estas palabras que se pueden traducir como: "Gloria al maestro espiritual" o "Doy gracias al guru Dev", quien fue el maestro hindú de quien aprendió Maharishi; seguido del "Om" usado comúnmente para relajarse invocando la energía del universo.

Ringo, John y Paul en India

"Esta es una de las mejores letras que he escrito", dijo John Lennon a Rolling Stone. "De hecho, puede ser la mejor. Es buena poesía, o como que lo llamen, sin procesarlo".

Los británicos grabaron "Across the universe" solo una vez en 1968, y posteriormente, fue editada dos veces más. Fue lanzada oficialmente en 1969 en el álbum No One's Gonna Change Our World, pero la versión original puede encontrarse en el álbum Let It Be... Naked (2007).

El 5 de febrero de 2008, la canción hizo honor a su nombre al ser transmitida por la NASA a través de ondas acústicas en dirección a la estrella Polaris, a 431 años luz de la Tierra. Ese día, los Beatles atravesaron el universo.