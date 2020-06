Record Store Day 2020: De Paul McCartney, Roger Waters, Miles Davis a Destiny’s Child y Billie Eilish

Si hay un clásico que los melómanos del mundo esperan con ansias todos los años es el Record Store Day, el evento anual que -desde 2008- reúne a artistas y fans alrededor de tiendas de discos en prácticamente todo el mundo, y que tradicionalmente se celebra durante algún sábado del mes de abril, y también se une al Black Friday, en noviembre.

Para 2020, se había anunciado en un primer momento para el 18 de abril, sin embargo, la pandemia del coronavirus dijo otra cosa y los organizadores decidieron dejarlo en tres tandas online: 29 de agosto, 26 de septiembre y 24 de octubre.

Hoy, y como ya es costumbre, se han anunciado varias novedades que traerá el evento, en sus tres fechas.

29 de agosto

Para esa fecha, el RSTD tendrá como principal atractivo el lanzamiento de una edición 50 aniversario del debut solista de Paul McCartney, titulado McCartney (1970).

Además, ese día saldrá una reedición de un álbum en vivo de David Bowie, Soul Tour, original del 1974. El disco recopila el tour que el “Duque blanco” realizó para promocionar su álbum Diamond Dogs, lanzado ese mismo año.

También desde Inglaterra, se estrenarán las reediciones en vinilo de dos discos de The Cure. Seventeen Seconds (por sus 40 años) y Bloodflowers (20 años).

Para los más jóvenes, The Weeknd saldrá con una edición de My Dear Melancholy EP (2018) por primera vez en formato vinilo 150 gramos. La gracia es que las seis canciones de este EP, incluido el single “Call Out My Name”, estarán en el lado A del vinilo. En tanto, el lado B no tendrá sonido, sino que llevará un diseño grabado.

Otra artista que saldrá ese día será Billie Eilish, quien lanzará Live at Third Man Records, en vinilo azul con un póster de la cantante. Hasta ahora, este álbum solo estaba disponible en las tiendas del sello.

Y en lo que es toda una novedad, The Kinks estrenarán en Estados Unidos una edición en vinilo de su álbum The Kink Kronikles (1971), el legendario compilado doble de los londinenses.

Otros lanzamientos destacados de ese día serán: Song for Drella de Lou Reed y John Cale, en reedición del 30 aniversario en vinilo doble; Iggy Pop reeditará el video de su concierto Kiss My Blood (2004); Mac DeMarco lanzará más demos de las sesiones Here Comes the Cowboy y Galaxie 500 reedita en vinilo Copenhagen, el registro en vivo del último show de su gira europea de 1990.

26 de septiembre

Ese día, como principal novedad, saldrá una reedición en vinilo de 12“ del single “Say My Name” de Destiny’s Child. Esto, en un revival de las antiguas ediciones en single para las radios que ocupaban el mencionado formato.

También saldrá una reedición en vinilo del álbum de conciertos de Roger Waters The Wall: Live in Berlin (1990).

Otras novedades llamativas para septiembre: una reedición del debut homónimo de Natalie Prass; una reedición de The Soft Parade (1969) de The Doors; y The Alternate Rumours, un disco de tomas alternativas y descartes del legendario Rumours (1977) de Fleetwood Mac, todos por primera vez en vinilo.

24 de octubre

En esa fecha tendremos a disposición Double Image: Rare Miles From The Bitches Brew Sessions, una edición con tomas grabadas durante las sesiones del legendario álbum The Bitches Brew (1970), y que ya se pudieron apreciar en el combo The Complete Bitches Brew Sessions released, de 1998. Esta edición vendrá en vinilo doble color rojo e incluye 10 temas.

Entre el elenco que acompañó a Miles Davis en esas sesiones, se encuentran: Wayne Shorter, John McLaughlin, Herbie Hancock, Joe Zawinul, Chick Corea y Jack DeJohnette.

Además, saldrá un single en 7″ de Beck, “No Distraction / Uneventful Days”, que incluye un remix de St. Vincent.

Por supuesto, los Rolling Stones no podían quedar fuera de la fiesta. Lanzarán una reedición limitada en vinilo de su clásico Let It Bleed (1969) y una colección de rarezas titulada Metamorphosis UK.