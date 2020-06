Stephen King entra a la polémica en torno a J.K. Rowling

La controversia protagonizada por J.K. Rowling no descansa. El pasado domingo 28 de junio, la escritora publicó un hilo en Twitter en el que se refiere a los dichos del parlamentario británico Lloyd Russell-Moyle, quien acusó a la autora de usar su propia experiencia de abuso para justificar la discriminación contra la comunidad trans.

“Vimos a personas como J.K. Rowling usar su propio ataque sexual como justificación para discriminar un grupo de personas que no fue responsable de ello. Las personas trans no son más propensas a ser violadores; de hecho, son más susceptibles a ser víctimas de ataques sexuales”, dijo Russell-Moyle para la revista Tribune, sobre las cuales se disculpó posteriormente.

En su explicación a través de Twitter, la creadora de Harry Potter se refirió al extenso ensayo publicado hace un par de semanas, específicamente precisando los párrafos en los que declara que “como las mujeres, ellas (las personas trans) son más propensas a ser asesinadas” reafirmando que “necesitan y merecen ser protegidas”, pero también adjuntó el párrafo en el que afirma “cuando abres las puertas de los baños y vestuarios a hombres que se sienten mujeres, entonces abres la puerta a cualquier hombre que quiera entrar”.

Dentro de este hilo explicativo, la autora agregó: “Andrea Dworkin escribió: Los hombres suelen reaccionar a las palabras de las mujeres -habladas o escritas- como si fueran reacciones violentas; a veces los hombres reaccionan a las palabras de las mujeres con violencia'. No es un acto de odio por parte de las mujeres el hablar de sus propias experiencias, tampoco merecen ser humilladas por hacerlo”, lo que fue retuiteado por Stephen King.

Rowling reaccionó a la manifestación del autor de It y Carrie con otro tuit, en el que expresó su admiración por el escritor estadounidense: “Siempre idolatré a Stephen King, pero hoy mi amor alcanzó otro nivel -quizás no al nivel de Annie Wilkes- pero sí nuevas alturas. Es mucho más fácil para los hombres ignorar las preocupaciones de las mujeres, o menospreciarlas, pero nunca olvidaré a los hombres que apoyaron cuando no tenían que hacerlo. Gracias, Stephen”.

Horas después, un seguidor del escritor le pidió que diera a conocer su postura respecto al tuit “TERF” (que se traduce como ‘feminismo radical que excluye a los trans') -en alusión a los dichos de J.K. Rowling- y si considera que las mujeres trans son mujeres, a lo que King respondió: “Sí, las mujeres trans, son mujeres”.

Posteriormente, Rowling borró el tuit de alabanza a Stephen King. Si bien algunos medios extranjeros señalaron que la autora además bloqueó a King en Twitter, esto último no es cierto.

Cabe mencionar que King mantiene intacto el Retweet a J.K. Rowling.