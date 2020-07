Pavarotti, Haydée y Callas: tres clásicos a un click de distancia

Luciano Pavarottti, el tenor más popular de los últimos 50 años, nació con una voz de características extraordinarias que en la práctica no sólo le permitió ser una figura de prestigio indiscutido. Es decir, Pavarotti no fue sólo uno más de Los Tres Tenores. Fue probablemente el mejor de ellos en talento natural y al mismo tiempo una impensada máquina de hacer dinero. Esa rara condición de superestrella en el reservado mundo clásico es lo que lo hizo distinto a los demás y es la que le permitió llenar estadios hacia el final de su vida, cuando ya la ópera le importaba poco.

Es aquel mismo perfil el que lo hace ahora ser objeto de un documental producido Imagine Entertainment (American gangster, El código da Vinci) y dirigido por Ron Howard, el mismo hábil y reputado director de Apolo 13 y Una mente brillante, entre otras películas. Ningún gran artista clásico ha encontrado hasta el día de hoy mejores aliados en la industria de entretenimiento masivo que Luciano Pavarotti.

Su condición de best seller le ha otorgado ese privilegio y su nombre es una marca registrada: prueba de ello es que la película que el próximo 25 de julio estrena a las 20:00 h. el Teatro Oriente en su sitio virtual se llama simplemente Pavarotti. No hace falta otra presentación.

Pavarotti (2019) pertenece al mismo equipo creativo y financiero tras el magnífico The Beatles: Eight Days a Week (2016), la cinta sobre los años de giras y de calcetineras de los Fab Four. De cierta manera Ron Howard opera con la misma lógica al acercarse al tenor fallecido en el 2007: busca alumbrar su costado amable y masivo, su simple espíritu pueblerino de Módena, la ciudad donde nació y murió

Entre los entrevistados, que son muchísimos, están Bono, Plácido Domingo, la soprano rumana Angela Gheorghiu, el director Zubin Mehta, sus managers Herbert Breslin y Tibor Rudas y también, por cierto, su primera esposa, Adua Veroni. Ella es probablemente la que entrega algunos de los pasajes más sobresalientes de la película y aporta las declaraciones más sintomáticas.

Adua Veroni, que soportó las sucesivas infidelidades de Pavarotti, sostiene: “Llegó un momento en que él se acostumbró a que le dieran todo. Si hubiera pedido leche de gallina, se la habrían traído”. En el filme de Ron Howard, además, tiene gran protagonismo Nicoletta Mantovani, segunda esposa de Pavarotti, 34 años menor que el astro lírico y madre de su hija Alice, la cuarta después de las tres que tuvo Adua Veroni.

La presencia de estas de estas dos mujeres ilumina uno de los aspectos más controvertidos de su vida: su borrascoso y largo primer matrimonio y las tensas relaciones con las tres hijas mayores. Pero, ¿Qué hay de la voz de Pavarotti, el talento que le hizo ganar millones?. Basta un dato para decir mucho: por el segundo concierto de Los Tres Tenores en el estadio de los Dodgers en Los Angeles, el cantante lírico recibió 2 millones de dólares.

El más vendido

Y, a propósito de Los Tres Tenores, el primer disco de los varios que se registraron con los conciertos de Luciano Pavarotti, Plácido Domingo y José Carreras, sigue siendo el álbum clásico más vendido de la historia, con 12 millones de copias.

Aquel concierto de hace 30 años en Roma, en vísperas del Mundial de Italia 90, fue el inicio de la masificación de Pavarotti. Para los puristas y melómanos más estrictos significó un pecado imperdonable de su ídolo, pero para el resto de la humanidad representó la llegada de una curiosa y nueva estrella que mezclaba Nessun Dorma de Puccini con canciones napolitanas y Miss Sarajevo de U2.

Una semana antes del estreno de Pavarotti, el Teatro Oriente presentará la película documental María Callas en sus propias palabras (2017), de Tom Volf. Como en el caso del filme sobre el tenor italiano, acá la modalidad también es gratis, online y a las 20 horas. Lo que no es lo mismo es el tono de la película: acá la narradora es la propia Maria Callas (en la voz de la mezzosoprano Joyce DiDonato) y se adentra en lo dulce y amargo de una vida marcada por una autoexigencia al límite y las tempestuosas relaciones afectivas.

A diferencia de Pavarotti, dirigida por un cineasta de renombre que no viene del mundo docto, María Callas en sus propias palabras es la obra de alguien que es un confeso fan de la cantante, la diva lírica por excelencia. Volf desenterró, halló y recuperó una serie de cartas, diarios personales y registros visuales y sonoros (entre ellos una entrevista a Callas por el conocido periodista David Frost) que se creían perdidos.

El tono obsesivo de la película es evidente y aquel afán por sacar a la luz los trapos limpios y sucios de una vida fascinante es lo que le da valor a María Callas en sus propias palabras: el filme nos muestra a otra Callas, al alcance de la mano, cercana, por la que a veces se siente compasión y que está lejos de la imagen icónica de la diva más allá del bien y del mal.

También es revelador el filme Marcia Haydée, una vida por la danza (2019), que estará hasta el 24 de julio en el sitio web del Teatro Municipal. Dirigida por Daniela Kallmann y con acceso a familiares, amigos, conocidos y a la propia Haydée, la cinta exhibe las distintas etapas de la vida de una de las bailarinas más importantes de la segunda siglo XX, desde sus inicios con el Marqués de Cuevas en Montecarlo hasta su etapa actual como directora del Ballet de Santiago.

Todo el talento y genio de la brasileña Marcia Haydée floreció en el Ballet de Stuttgart junto al coreógrafo John Cranko, donde estuvo más de 30 años. Fue ahí que se mostró en gloria y majestad, con una personalidad capaz de otorgar una teatralidad y pasión poco comunes en la danza clásica.

Curiosamente la prensa alemana, en una audaz comparación, llamó a Marcia Haydée “la Callas de la danza”. Hoy ambas figuras pueden verse con lujo de detalles a un click de distancia.