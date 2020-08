Alan McGee, director de Creation Records: “Todavía soy un punk-rocker de Glasgow”

Es uno de los nombres capitales de la música popular de los últimos 30 años. El escocés Alan McGee, el fundador de Creation Records, volvió a la palestra pública al conceder una entrevista al sitio web NME.

McGee, inquieto como siempre, se encuentra celebrando el segundo aniversario de su nuevo sello, Creation 23. De alguna homenajeando a su casa disquera madre, que tuvo en los 90′s su momento de gloria y apogeo, antes de cerrar en 1999. Entre sus filas contó con lo más granado del indie británico entre los ’80s y ’90s: My Bloody Valentine, Oasis, Jesus & Mary Chain, Slowdive, Primal Scream, Heavy Stereo, Swervedriver, entre otros.

Pero Creation 23 tiene una particularidad. Hasta antes de la pandemia del coronavirus y el encierro obligado, se encontraba trabajando con nuevas bandas y editándolas en el formato single de 7″. Sí, cual sello sesentrero.

Sin embargo, los tiempos lo han obligado a adaptarse. “Hemos dejado de hacer 7” por ahora. La mayoría de las plantas de prensado están cerradas y, en estos tiempos extraños, ¿quién tiene £ 7.99 para comprar un single de 7 “? Al poner en línea a los singles, puedo ejecutar la etiqueta desde mi iPhone. Es como la vieja escuela, haciendo los lanzamientos con una jodida rapidez”, cuenta McGee en la entrevista.

-¿Cómo se sienten los dos años desde que comenzaste un nuevo sello discográfico?

-Funciona, pero la Creación 23 no es mi enfoque central, ya que administro bandas y mi película está a punto de salir. Es un poco viejo tener un pasatiempo, pero eso es lo que es la Creación 23. Pero vendrá algo que venderá muchos discos, y que no será un pasatiempo. No estoy haciendo la Creación 23 por dinero, y ahí es cuando sucede. Cuando no estoy pensando en efectivo es cuando entro y encuentro a Oasis o My Bloody Valentine. No lo estoy pensando demasiado.

Uno de los singles del nuevo sello que ha obtenido buenos resultados es “Clockwork to a manager” de la banda irlandesa The Clockworks. Suenan como un revival del post punk ochentero y bailable de los primeros ’80. Algo así como A Certain Ratio, pero millenial. McGee piensa que “en los años ’80 o ’90, esa canción sería un gran éxito”.

McGee recuerda cómo fue que la banda lo contactó. Todo partió por un mensaje directo en Instagram donde le decían: “McGee: Somos la versión punk rock de The Streets”. Y fiel a su estilo, McGee los contrató. “Pensé: ¡Pequeños hijos de puta arrogantes! Bien, estoy interesado. Me gusta trabajar con gente valiente, y son pequeños estafadores”.

“La mayoría de la gente no está sacando discos, así que démosle a la gente algo de música nueva”, agrega.

Sobre el aislamiento que el coronavirus ha impuesto, McGee no se complica, hasta dice gozar este tiempo. “El coronavirus es obviamente horrible, pero no puedo ser un hipócrita, he disfrutado la pandemia. A principios de abril, caminé cinco millas desde mi casa hasta el West End, pensando que alguien me arrestaría por salir. Cuando no lo estaba, me di cuenta de que podía mantenerme solo y aún podía ser divertido. Para mí personalmente, la cuarentena ha estado bien. Es un buen momento para lanzar nuevas canciones”.

Lo menciona a la pasada, pero es algo importante. Desde hace un tiempo se viene preparando una película sobre Creación Records (Creation Stories es el nombre), y que tendrá un elenco de producción que es casi un revival de Trainspotting: Danny Boyle será el productor ejecutivo, Irvine Welsh y Dean Cavanagh son los guionistas. Nick Moran, dirigirá la película. Y como protagonista, nada menos que Ewen Bremner (“Spud” en Trainspotting) quien interpretará…justamente a McGee.

McGee cuenta que la película “está literalmente terminando” su trabajo esta semana. Su idea es que se estrene directamente en plataformas de streaming. “Que la puedas ver en Netflix, Amazon Prime o Sky, porque ¿quién irá al jodido cine ahora? Deberían olvidar un lanzamiento de cine, nadie va a ir. La película se ve genial, creo que va a ser realmente buena”.

-¿Qué piensas cuando ves a Ewen Bremner haciendo de ti?

-Ewen es brillante, pero en realidad no soy yo. Todo sobre mí está escrito de una manera particular, y ya no soy un tipo tan dramático. Es una película, así que debes aceptarla. Y es graciosa. Es Irvine Welsh escribiéndola, por supuesto que sí.

Actualmente, junto a Creation 23, y tal como lo hizo en otros tiempos, McGee sigue manejando a algunas bandas y artistas. Hoy, su catálogo se ciñe a Shaun Ryder (el excantante de Happy Mondays), Glasvegas y Cast. Por la pandemia todo se ha dificultado. Todos tenían fechas de gira para la primera y verano boreales, pero no se sabe con certeza si esos conciertos podrán hacerse en algún minuto. “Glasvegas tiene nueva música al final del año y estoy clasificando ofertas de libros y ofertas de patinetas para Shaun, ese tipo de tonterías. No puedo decir cuáles son, pero a Shaun también se le pide que haga muchas colaboraciones brillantes”.

Con la experiencia de años en el cuerpo, McGee que los conciertos con distanciamiento social funcionen. “El objetivo principal del rock ‘n' roll es el aspecto de la comunidad. Vas al concierto, cantas las canciones con tus amigos y te enojas un poco. O no, dependiendo de cuál sea tu veneno. En este momento, estamos muy lejos de que eso suceda”.

En septiembre próximo, McGee cumplirá 60 años, pero es algo que no parece inquietarlo en lo absoluto. “En mi cabeza, todavía soy un punk-rocker de Glasgow y eso es lo que siempre voy a ser. Nunca he tenido una opinión particularmente alta de mí mismo, y ser viejo es irrelevante porque todavía estoy en la música”, dice.

Y añade: “Más que nadie, Seymour Stein es mi modelo a seguir. Todavía está tocando música a los 78 años. Así es como quiero ser hasta el final: todavía en bandas y todavía sacando música “.