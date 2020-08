Das Boot anuncia segunda temporada

Basada en el filme bélico alemán de 1981 dirigida por Wolfgang Petersen (Troya, Poseidón), las productoras Bavaria Fiction y Sky Deutschland estrenaron en 2019 la historia convertida en una serie de ocho episodios.

El relato dramático que explora cómo el alma humana puede ser retorcida por la guerra, fue nominado a nueve premios de la televisión alemana, y ahora anuncia una segunda temporada.

Es diciembre de 1942, y el comandante Johannes von Reinhartz (Clemens Schick) recibe una nueva misión secreta para transportar a tres saboteadores a la costa este de Estados Unidos a bordo del submarino U-822. Cuando su lealtad está en duda, el submarino U-612, con su capitán Wrangel (Stefan Konarske), es enviado a perseguirlo.

Tras escapar de una muerte segura en el Atlántico, el ex comandante del submarino U-612 Hoffmann (Rick Okon) encuentra refugio en Nueva York con Sam Greenwood (Vincent Kartheiser), quien debe su vida a Hoffmann. Más adelante, se encuentran con Berger (Thomas Kretschmann), un abogado alemán bastante desagradable, pero ¿ayudará Berger a Hoffmann a regresar a casa y limpiar su nombre?

Mientras tanto en La Rochelle, Simone (Vicky Krieps) y su compañera de cuarto Margot (Fleur Geffrier) intentan ayudar a una familia judía a escapar mientras Forster (Tom Wlaschiha), Jefe de la Gestapo, está observando cada uno de sus movimientos.

Filmado durante 104 días en Munich, La Rochelle, Manchester, Liverpool, Praga y Malta, Das Boot refleja en la vida durante la Segunda Guerra Mundial por medio de tres historias que transcurren en paralelo.

Con diálogos que cambian auténticamente entre inglés, alemán y francés, Das Boot regresa con los nuevos miembros del reparto Clemens Schick (Casino Royale), Thomas Kretschmann (Avengers: Age of Ultron), Rochelle Neil (Terminator: Dark Fate), Ulrich Matthes (Downfall), Paul Bartel (Les Petits Princes), Michael McElhatton (Game of Thrones) y Sebastian Hülk (The White Ribbon).

De la primera temporada, continúan en el reparto los actores y actrices Vicky Krieps (Phantom Thread), Tom Wlaschiha (Game of Thrones), Rick Okon (Tatort), Vincent Kartheiser (Mad Men), Fleur Geffrier (Elle), Thierry Frémont (Allied), Rainer Bock (Better Call Saul), Leonard Scheicher (Finsterworld), Robert Stadlober (Summer Storm), Franz Dinda (The Cloud), Stefan Konarske (The Young Karl Marx), Leon Lukas Blaschke (Dark) y Pit Bukowski (Der Bunker).

Al igual que la primera temporada, los nuevos episodios están dirigidos por Matthias Glasner, quien también se desempeña como escritor en la serie, y Rick Ostermann. La temporada 2 está escrita por el guionista Colin Teevan (Rebelión), Tim Loane, Matthias Glasner y Laura Grace.

Mira el tráiler de la primera temporada a continuación: