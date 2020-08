Wonder Woman 1984, Justice League Snyder Cut y The Batman: los tráilers que DC Cómics debutó esta semana

El sábado 22 de agosto se realizó el evento virtual DC Fan Dome, el que concentró novedades del mundo de DC Cómics en lo que respecta películas y videojuegos.

Entre las novedades más esperadas, están los adelantos oficiales de la secuela de Wonder Woman de Patty Jenkins, la versión de Zack Snyder de La Liga de la justicia previo a que Joss Whedon tomara el relevo, y las primera secuencias de The Batman con Robert Pattinson como protagonista.

Con fechas tentativas de estreno -dependiendo del desarrollo de la pandemia y la consecuente reapertura de cines en el mundo- los fans de la franquicia DC también pudieron dar un vistazo a proyectos como los juegos Suicide Squad: Kill the Justice League y Gotham Knights.

Wonder Woman 1984

Gal Gadot está de regreso en el rol de Diana Prince, más conocida como Mujer Maravilla. Al elenco conformado también por Chris Pine -de la primera entrega- se suman Pedro Pascal y Kristen Wiig como los villanos.

Durante la Guerra Fría, Diana se enfrenta al magnate de los medios de comunicación Maxwell Lord (Pascal) y Bárbara Minerva / Cheetah (Wiig).

La secuela de Patty Jenkins tiene su estreno programado para el 2 de octubre.

Justice League - Snyder Cut

Tal como hiciera con Man of Steel y Batman v Superman: Dawn of Justice, el cineasta Zack Snyder tenía en sus planes dirigir también Justice League -de hecho configuró las mencionadas anteriormente pensando en una suerte de trilogía-. Sin embargo, una tragedia familiar lo llevó a dar un paso al costado.

DC Cómics pidió al director Joss Whedon (Avengers assemble, Avengers: Age of Ultron) que tomara el relevo, proceso que no solo descartó varias secuencias de Snyder, también derivó en la refilmación de escenas y la reescritura de guión.

A tres años del estreno de Justice League (2017), HBO Max debutará la versión de Zack Snyder -denominada por los fans #JusticeLeagueSnyder Cut- en 2021, presentando su tráiler oficial en la DC Fan Dome.

The Batman

Con su estreno fijado para el 1 de octubre de 2021, Matt Reeves (10 Cloverfield Lane, Dawn of the Planet of the Apes) dirige una nueva versión de Batman, esta vez, en la piel de Robert Pattinson.

El actor de 34 años es conocido por participar de cintas taquilleras como Twilight y Harry Potter, pero tiene una vasta carrera en el cine independiente en diversidad de roles, siendo los más reciente The King y The Lighthouse.

En esta versión más joven y detectivesca de Bruce Wayne, trabajan también Zoë Kravitz como Selina Kyle/ Gatúbela, Paul Dano como El Acertijo, Colin Farrell como El Pingüino, John Turturro como Carmine Falcone, Jeffrey Wright como el Comisario Gordon y Andy Serkis como Alfred.