Miley Cyrus reversiona “Zombie” de Cranberries para recaudar fondos

Miley Cyrus está en llamas. A casi un mes de un aplaudido cover de “Heart of Glass” de la banda estadounidense Blondie en el iHeartRadio Music Festival; la cantante de 27 años sigue arrasando al plasmar su sello en canciones clásicas de los 80 y 90.

El pasado sábado 17 de octubre, en el famoso recinto de Los Angeles, Whisky A Go-Go; la artista conocida en antaño como la chica tras Hannah Montana participó del evento Save Our Stages Festival (#SOSFest), instancia de tres días organizada por la National Independent Venue Association con el fin de reunir fondos para los artistas independientes.

En favor de quienes arriesgan irse a la quiebra, Miley Cyrus interpretó un cover de “Zombie”, original de la banda irlandesa The Cranberries; “Boys Don’t Cry” de The Cure, y su propia canción: “Midnight Sky", presentada en los Grammy 2020.

Además del guiño a Cranberries y The Cure, Cyrus ha realizado otros covers los últimos meses. Vía streaming la artista ha interpretado “Gimme More" de Britney Spears, “Just Breathe” de Pearl Jam; así como “Maneater” de Hall and Oates en The Tonight Show, y “Help!” de The Beatles en el Global Citizen.

El día sábado, el #SOSFest también contó con la participación de Foo Fighters, Phoebe Bridgers, Brittany Howard y The Roots. Mientras que el domingo se presentaron Dave Matthews, the Lumineers, Black Pumas, y Nathaniel Rateliff, entre otros.