Lady Di: cronología de una mediática vida y un trágico final

“Los medios estaban en todas partes, y aquí estaba el cuento de hadas que todo el mundo quería que funcionara. Fue solitario, pero también fue una situación en la que no podía sentir lástima por mí misma: tenía que nadar o hundirme”, dijo Diana Spencer en una de las entrevistas más polémicas y reveladoras.

Fue en conversación con Martin Bashir, para el programa Panorama Interview de BBC, que la entonces Princesa de Gales decidió dar a conocer detalles de su vida matrimonial, las presiones que debía soportar como miembro relevante de la realeza, y enfermedades como la bulimia y la depresión.

“Me provoqué heridas. No me gustaba a mí misma, estaba avergonzada porque no podía hacer frente a las presiones”, confesó Diana en una entrevista que fue filmada en secreto y posteriormente emitida a todo el país.

Si bien Diana era hija del Conde VIII Spencer, y fue educada tanto en Inglaterra como en Suecia -siendo considerada una prometida adecuada para el heredero al trono-, ni las mejores escuelas o la familia más noble, pudo prepararla para el caos físico y emocional que significó ser “Lady Di”.

1 de julio de 1961: Diana Frances Spencer nace como la cuarta de cinco hijos del Conde VIII John Spencer y su primera esposa, Frances Ruth Roche.

1967: El Conde Spencer se separa de Frances cuando Diana tiene 6 años, proceso que se concretó en 1969 con la custodia de los niños por parte de su padre.

1969: La madre de Diana se casa con el australiano Peter Shand Kydd, para luego mudarse a la isla escocesa de Seil.

1970: A sus 9 años, Diana comienza sus estudios en el Riddlesworth Hall, un internado de mujer en Norfolk.

1973: Diana ingresa a la escuela de mujeres West Heath en Kent, al igual que sus hermanas mayores Jane y Sarah. Si bien demuestra habilidades musicales y deportivas, no ocurre lo mismo en lo académico. De hecho, reprueba dos veces el examen que le confiere el equivalente al título escolar.

1975: Diana, de 13 años, adquiere el título de “Lady”. Tras la muerte de su abuelo, su padre hereda del título Conde de Spencer y los terrenos de la Finca Althorp.

1976: John Spencer se vuelve a casar, esta vez con Lady Dartmouth, socialité y político local Raine McCorquodale, con quien permanece hasta su muerte en 1992. Aunque Diana y su hermano llamaron a su madrastra “Acid Raine”, tiempo después Diana se reconcilió con ella.

1977: Diana conoce a su futuro esposo, el príncipe Charles, quien en ese momento estaba saliendo con su hermana mayor Sarah.

1980: El príncipe Carlos se fija en Diana. Más adelante, la lleva a navegar en el yate real y la invita a Balmoral en Escocia para conocer a su familia.

Enero de 1981: Tras los rumores difundidos por los periódicos sensacionalistas, el Príncipe Philip le escribe una carta a su hijo en la que le insta proponerle matrimonio a Diana, o bien terminar con la relación.

24 de febrero de 1981: Charles y Diana hacen público su compromiso. La noche en que se muda de su apartamento de Londres, el encargado de su seguridad le dice: “Esta es la última noche de libertad del resto de tu vida. Aprovéchala”.

9 de marzo de 1981: En la primera salida oficial posterior al compromiso, Diana “rompe la etiqueta” de la realeza al usar un vestido negro -diseñado por Elizabeth Emanuel- considerado “demasiado escotado”. Al día siguiente, los medio sensacionalistas la critican por su aspecto al afirmar que “tiene kilos de más”.

29 de julio de 1981: Con 20 años cumplidos hace menos de un mes, Diana se casa con Charles, de 32 años, en la Catedral de St. Paul, que recibe a 2.500 invitados. Aquel día estuvieron marcados por tres hitos: Un gran vestido de novia -diseñado por Elizabeth Emanuel-, la omisión de la palabra “obedecer” en sus votos (un cambio intencional), y que el primer beso fue dado en el Palacio de Buckingham, no al interior de St. Paul.

5 de noviembre de 1981: El palacio anuncia que Diana está embarazada de su primer hijo.

Enero de 1982: Diana cae por una escalera en Sandringham al final de su primer trimestre, accidente que -posteriormente admitió- fue un intento deliberado por llamar la atención de Charles.

LONDON - JUNE 22: (FILE PHOTO) Prince Charles, Prince of Wales and Diana, Princess of Wales leave St Mary's Hospital with baby Prince William on June 22, 1982 in London, England. (Photo by Anwar Hussein/Getty Images)

21 de junio de 1982: Nace su primer hijo, el príncipe William Arthur Philip Louis, en el Hospital St. Mary de Londres.

Marzo de 1983: Junto con Charles, Diana y su hijo de 9 meses William se embarcan en su primera gira real a Australia y Nueva Zelanda.

15 de septiembre de 1984: Nace el segundo hijo de la pareja, el príncipe Henry Charles Albert David, más conocido como Harry. Charles, quien quería una niña, se queja: “Es un niño y hasta tiene el pelo rojo”, dijo Diana al biógrafo Andrew Morton, y agregó: “Algo dentro de mí se cerró. Charles había vuelto con su dama”, expresó refiriéndose a Camilla Parker Bowles.

9 de noviembre de 1985: La primera dama de Estados Unidos, Nancy Reagan, coordina el memorable baile de Diana con John Travolta en la Casa Blanca.

1986: Diana comenzó un affaire con James Hewitt, Oficial de Caballería del Ejército Británico, quien posteriormente se transformó en su profesor de equitación. “James Hewitt fue muy importante para ella, de no casarse con el príncipe Carlos tal vez hubiese sido su esposo. Ella y Carlos pasaban tanto tiempo separados que Hewitt estaba ahí con sus hijos y ellos le tomaron cariño” dijo Andrew Morton. “Fue transferido a Alemania, y ese fue el final”, agregó. Sin embargo, en 1995 Hewitt publicó detalles de su relación con Diana en el libro Princesa Enamorada.

Abril de 1987: Cuando la preocupación e ignorancia respecto al SIDA estaban en la cima -así como la homofobia-, Diana toma la mano a un hombre que padece la enfermedad en el Hospital Middlesex de Londres. La periodista Judy Wade describió su gesto como “lo más importante que ha hecho un miembro de la realeza en 200 años” porque desmitificó que el VIH se transmitiera por contacto.

1989: Durante la fiesta de cumpleaños número 40 de la hermana de Camilla Parker Bowles, Diana confronta a Camilla por su relación con Charles: “Solo me gustaría que supieras que sé exactamente lo que está pasando”, le dijo Diana, agregando que no la trate “como una idiota”. Según la biografía de Andrew Morton, para Diana fue uno de sus momentos más valientes.

Junio de 1991: Diana mantiene una vigilia de dos días junto a la cama del Príncipe William tras una grave lesión en la cabeza que requiere cirugía. Charles, en tanto, es criticado por la prensa: “¿Qué clase de padre de un niño de ocho años sale del hospital antes de conocer el resultado, por pasar una noche en la ópera?”, escribió el Daily Express.

29 de marzo de 1992: El padre de Diana, el Conde John Spencer, muere de un infarto en Londres. Diana se niega a que Charles la acompañe de regreso de sus vacaciones en Austria, creyendo que él está usando su dolor para beneficiarse públicamente. Sin embargo, desde el palacio ordenan que vuelvan juntos a la capital inglesa.

20 de agosto de 1991: Diana interrumpe sus vacaciones anuales de la familia real en Balmoral para regresar a Londres. Lady Di acompaña a su viejo amigo Adrian Ward-Jackson, quien muere de una enfermedad relacionada con el sida dos días después.

Mayo de 1992: El periodista Andrew Morton publica Diana: su verdadera historia en sus propias palabras. Un trabajo que comenzó un año antes y no consistió en entrevistas cara a cara, ya que no podía arriesgarse a que la vieran participando del libro. Morton envió preguntas por escrito a través de su amigo, el Dr. James Colthurst, quien grabó las entrevistas y le devolvió las cintas.

Agosto de 1992: El periódico británico The Sun revela las cintas de “Squidgygate”, una supuesta conversación telefónica de hace años con el también supuesto amante de Diana, James Gilby.

Noviembre 1992: Charles y Diana visitan Corea del Sur en un viaje oficial y la prensa los llama “los Glums” por lo infelices que se veían.

Diciembre de 1992: El Primer Ministro John Major informa al Parlamento de la separación oficial del Príncipe y la Princesa de Gales. La medida se produce un mes después de una mediática visita oficial a Corea del Sur que obligó al palacio a darse cuenta de que debían darle un fin.

Enero de 1993: Surgen las cintas de “Camillagate”, grabaciones de audio de conversaciones telefónicas entre Charles y su amante.

Diciembre de 1993: Diana anuncia que se retirará de la vida pública, al menos por un período indefinido, y reduce la cantidad de caridades en las que trabaja.

Otoño de 1995: Diana conoce al Dr. Hasnat Khan, cirujano cardíaco nacido en Pakistán y comienza una relación secreta de dos años. La pareja se separa a mediados de 1997, y Khan nunca revela los detalles íntimos de su tiempo juntos.

20 de noviembre de 1995: El programa Panorama Interview de BBC transmite la entrevista de Martin Bashir con Diana en el Palacio de Kensington. Durante la conversación, desclasifica sus luchas con la depresión, la bulimia y las autolesiones y admite sus propias infidelidades. Sin embargo, su declaración más famosa fue sobre el triángulo amoroso con Charles y Camilla: “Bueno, éramos tres en el matrimonio, así que estaba un poco abarrotado”.

Agosto de 1996: Se definen los términos del divorcio real. Diana recibe un acuerdo de $22.5 millones de libras en efectivo, así como alrededor de $600,000 libras al año destinados a mantener su oficina privada, además de la autorización para seguir viviendo en su apartamento del Palacio de Kensington. Ella renuncia a cualquier reclamo futuro de ser reina. Y es despojada del título Su Alteza Real.

15 de enero de 1997: Diana visita Angola en medio de la guerra para apoyar la lucha de la Cruz Roja por prohibir las minas terrestres. Dos décadas después, su guía, Paul Heslop, relató el episodio a la BBC: “Esta pobre mujer estaba a punto de entrar en un campo minado, un área peligrosa, frente a los cientos de millones o miles de millones de personas que aparecían en las noticias, y pensé en la primera vez que entré en un campo minado. Estaba petrificado”.

30 de agosto de 1997: Meses después de su separación de Khan, Diana comienza una relación con Dodi Fayed. Ambos salen del hotel Ritz-Carlton de París tras cenar y luego ir a su departamento. Su conductor, Henri Paul, los condujo en estado de ebriedad por el túnel Pont de l’Alma, intentando evadir a los paparazzi. Poco después de la medianoche, choca el Mercedes contra una torre de cemento, resultando en la muerte instantánea de él y Fayed. Diana y el guardaespaldas Trevor Rees-Jones son llevados al hospital.

31 de agosto de 1997: Diana no resiste la gravedad de sus heridas y se declara su muerte a las 4 a.m. en la calle PItié-St de París. Hospital Salpêtrière a los 36 años.

1 de septiembre de 1997: Charles acompaña los restos de su ex esposa desde París, junto con sus hermanas mayores, Sarah y Jane.

6 de septiembre de 1997: Millones de personas en el mundo ven la procesión y el servicio fúnebres de Diana en la Abadía de Westminster. Sus restos fueron transportados a casa, a la finca de su familia en Althorp, donde está enterrada hasta el día de hoy.