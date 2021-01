La Roca: “Escribir una serie sobre determinados episodios de mi vida fue muy difícil”

Retirado de la WWE, y personificado en la pantalla grande como un héroe corpulento y valiente, a Dwayne Johnson lo hemos visto peleando con dinosaurios, navegando un barco con piratas, huyendo de enormes catástrofes naturales e incluso apareció en un episodio de Hannah Montana.

Reconocido por su larga trayectoria en el mundo de la lucha libre y la actuación, en Young Rock, la serie creada por Nahnatchka Khan, se espera poder ver al artista fuera del ring y el lente cinematográfico.

Es un repaso por su historia de vida, un Dwayne más íntimo, que incluye su relación con su padre, Rocky Johnson, a quien se le considera un ejemplo de superación.

Es la oportunidad de conocer más sobre su vida personal, ya que el actor acostumbra a estar alejado de los escándalos y mantiene una imagen tranquila: es padre de dos hijos y está casado con la cantante Lauren Hashian. Sin embargo, su pasado no fue tan estable como se podría llegar a pensar.

Dwayne Johnson tuvo un padre presente, pero difícil de tratar. En conversación con la revista GQ, el actor reveló un poco de la trágica historia de Rocky Johnson:

“Cuando mi padre tenía 13 años, su padre murió y él se convirtió en el hombre de la casa. El día de Navidad su madre llevó a un novio borracho a casa y orinó en el pavo. Al verlo, mi padre cogió una pala, dibujó una línea en el jardín y dijo: ‘Si pasas de esta línea, te mato’. El tipo respondió: ‘Que te jodan’ y cruzó la línea. Mi padre le dio en la cabeza con la pala y lo dejó inconsciente.

La policía vino y le dijo a mi abuela: ‘Cuando su novio se despierte, van a matarse. No pueden vivir juntos… Uno de los dos tiene que irse’. Y mi abuela le dijo a mi padre, que solo tenía 13 años, que tenía que irse de casa”. Así fue parte de la historia del luchador, quien falleció en enero del año pasado.

Al igual que su hijo, Rocky fue una estrella de la WWE y compitió con grandes figuras de la lucha libre. En medio del ring, también tuvo que pelear contra el racismo de la época. En una entrevista para thehannivaltv.com relató cómo fue su experiencia: “Querían azotarme en la televisión, como solían hacer con los esclavos y todo eso. Dije que no. Entré como un atleta y me iré como un atleta. Y creo que me respetaron por eso”.

Durante su adolescencia, Dwayne no podía entender las actitudes de su padre y por mucho tiempo lo culpó de los problemas económicos que su familia enfrentó. Después del fallecimiento de Rocky, el actor comenzó a sanar sus heridas del pasado y el proyecto de Young Rock, se transformó en una especie de terapia.

“Escribir una serie sobre determinados episodios de mi vida fue muy difícil. La relación que tuve con mi padre fue increíblemente complicada. Se puede decir que el nuestro fue un amor duro”, declaró Johnson a la revista People y agregó: “De alguna manera me ha permitido apreciar mucho más los tiempos difíciles. Hoy puedo sacar muchas lecciones positivas de todo lo que pasó”.

En la producción se podrá ver toda la trayectoria de Dwayne Johnson, desde su infancia hasta su camino a la fama. Así mismo, es un mensaje profundo para quienes enfrentan momentos familiares complicados.

En 2013, el ex luchador fue presentador del programa The Hero, donde se buscaba dar un giro a la vida de las personas que no podían ser felices.

En esa instancia, Johnson comentó: “Crecí en un lugar donde si una puerta se cerraba, no se abría ninguna ventana. Solo había pequeños huecos y hacía lo que fuera por colarme por esos huecos: arañar, rajar, morder, empujar, sangrar. Ahora ha llegado mi oportunidad. La puerta se ha abierto y es tan grande como un garaje”.

Tras el fallecimiento de su padre, el actor le dedicó un mensaje a través de su cuenta de Instagram: “Deseo que tu alma pionera descanse en paz, Soulman (el apodo de su padre en el ring). Viviste una vida muy completa, muy dura, rompiste barreras y lo diste todo en el ring. Te amo papá. Siempre estaré orgulloso y agradecido”.