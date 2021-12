“Es hora de abordarlo distinto”: la serie colombiana que trata la legalización de la marihuana

Transgresora, misteriosa, impredecible. Son algunos de los atributos que la colombiana Carolina Gaitán advierte en Lola, la periodista que encarna en el mundo de la serie MalaYerba. “El mayor desafío fue poder hacer algo con lo que yo dijera que no me estaba repitiendo. No se parece a ningún otro personaje que haya interpretado”, dice la actriz conocida por producciones como Narcos, Sin tetas sí hay paraíso y, recientemente, la película de Disney Encanto.

Del mismo modo, la nueva ficción que protagoniza también se adentra en territorios poco explorados en el panorama del audiovisual de Latinoamérica. Dividida en diez capítulos (siete ya disponibles en el catálogo de la plataforma de streaming Starzplay, uno nuevo cada domingo), su historia toma como premisa que en Colombia se aprobó la legalización de la marihuana y que su uso está permitido en ciertos casos.

En ese escenario –una especie de respuesta menos distópica a la realidad que desplegó la serie brasileña Pico de Neblina (HBO)–, tres jóvenes emprendedores crean KannaLab, una empresa especializada en cannabis medicinal que rápidamente se consolida como una de las más prometedoras de su ámbito. Un auge soñado que es puesto en jaque con la aparición de la periodista interpretada por Gaitán, quien se empina en revelar el oscuro pasado que hay detrás del origen de la compañía.

“Aparte de conocer más de la ciencia y de la planta, el mayor reto fue la turbulencia, el remolino emocional por el que atraviesa Félix durante todos estos capítulos, toda la paranoia que tiene. Darle verdad a eso creo que fue un desafío importante”, señala a Culto el actor Sebastián Eslava (Distrito salvaje), quien encarna a uno de los tres miembros fundadores de la empresa.

Cocreada por Natalia Echeverri, Andrés Beltrán y Esteban Orozco, y producida por la reconocida compañía colombiana Dynamo (El robo del siglo, Falco), la serie apuesta por el género del thriller para orbitar en torno a una discusión aún no resuelta en su país ni en general en las sociedades latinoamericanas.

“Yo creo que es un tema que es hora de abordarlo distinto. Se merece entender que está evolucionando y ser parte de esa evolución es interesante. Tanta guerra que ha habido, tanta sangre detrás… Y realmente ver que por fin esto empieza de alguna manera a tener una luz al final del túnel y a que se comience a ver desde otro lado”, apunta Gaitán. “Creo que cada vez más incluso las personas chapadas a la antigua o las más tradicionales empiezan a abrir su mente a esta realidad”.

Eslava comparte esa inquietud, indicando que “en el momento en que se cultive y se venda con responsabilidad, en que el producto sea hecho a consciencia, creo que va a ayudar mucho y puede acabar con tanta violencia que hay alrededor del tema ilegal del cannabis”. En ese sentido, dice su compañera de elenco, la ficción que encabezan es “fresca, cotidiana, se arriesga a mostrar a las personas muy humanas, muy reales”.

Bajo esos términos, MalaYerba inaugura la primera camada de series originales de Starzplay habladas en castellano. En enero de 2022 viene la española Express, del realizador Iván Escobar (Vis a vis), y más adelante debutará la chilena El refugio, un thriller de ciencia ficción de seis episodios creado por Francisco Ortega, Enrique Videla y Julio Rojas, y producido por Fábula.

A partir del lanzamiento de la producción colombiana de la plataforma, Eslava aboga por series sobre “temas controversiales, temas que no son normalmente fáciles de vender, que a veces pueden parecer no tan comerciales”. La renovación para una segunda temporada debería ser el siguiente paso, pero, por ahora, aún no se concreta.