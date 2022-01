Paramore o la fórmula emo que aún resiste

Fue por medio de una entrevista al medio Rolling Stone que Hayley Williams, vocalista de Paramore, anunció que la banda se encuentra trabajando en las grabaciones de su próximo disco. La sexta entrega vendría luego de cinco años desde su última publicación, After Laughter en 2017, de la cual se desprendieron hits como Hard times y Told you so.

La cantante asegura que el nuevo disco es distinto a todo el resto y expresó alegría por las novedades que vienen: “Gracias a Dios, nos hemos sorprendido mucho a lo largo de todo esto. Siempre estoy esperando el momento en que estemos en algo nuevo y ahora no estamos repitiendo la misma mierda”

Desde 2004, la banda de pop punk y rock alternativo viene sumando éxitos a la lista y, aunque no han publicado tanto como otras bandas de esta antigüedad, el trío se ha mantenido arriba gracias al público que lo acompaña.

Su primer disco fue All we know is falling el año 2005. Si bien sus sencillos no entraron a ninguna lista, de él se desprenden clásicos de la banda como Emergency, inspirada en el divorcio de los padres de Hayley.

Marcelo Contreras, crítico de música explica que el éxito de la banda radica sobre todo en la voz de Hayley. Con un tono de soprano y 4 octavas, la artista también ha logrado una carrera como solista y la crítica ha aclamado su fuerza. “Si bien los otros dos miembros del grupo no pueden ser desmerecidos, el hecho de que sea una banda de rock liderada por una mujer que canta y que tiene presencia también tiene una identificación con ella”.

Con Riot! la banda vio el presagio de lo que se convertiría en su fama. El sencillo Misery Business apareció en varias listas de Billborad destacando su tercer lugar en el ranking de canciones alternativas y el disco vendió está catalogado como disco platino por la asociación de discográficas estadounidenses.

Contreras también explica que la banda veterana, es muy popular en el público juvenil y es “una de las últimas bandas de rock que ha tenido un éxito más bien masivo y con conexión al público”. Esto se debe principalmente a que actualmente el rock y sus derivados son un poco menos populares entre los jóvenes.

Brand new eyes fue el despegue definitivo de la banda. En 2009 lideraron las listas de diversos países con sencillos como The only exception, canción que le valió la nominación al Grammy al grupo, e Ignorance, que se situó en varias listas incluyendo la de Billboard Hot 100. A los pocos meses de hecho, ya estaban siendo certificados como disco de oro por la venta de 500.000 copias en Estados Unidos.

La canción que sí los llevó a ganar un Grammy fue Ain’t it fun, parte de la cuarta entrega de la banda. El disco homónimo lanzado el 2013 cuenta con 17 tracks y marcó una diferencia en la banda tras un sonido más maduro y llevarlos por primera vez a tener dos sencillos con doble platino el ya mencionado anteriormente y Still into you, que habla sobre estar encantado con la pareja a pesar del tiempo.

Finalmente el disco que nos ha tenido entretenidos a los fans estos últimos cinco años fue After Laughter, lanzado en 2017 fue el primer disco donde volvieron a colaborar con Zac Farro, luego de su salida en 2010. El disco, mucho más popero que los anteriores destacó por su sencillo Hard Times y I told you so.

Marcelo Contreras explica que el espacio entre un disco y otro en los artistas depende de su madurez musical. “Ya ha pasado mucho tiempo desde el último álbum el 2017. También tiene que ver con los ciclos de toda banda. Generalmente los primeros cinco o diez años tienen una presencia discográfica constante pero, a medida que avanzan en el tiempo y logran sobrevivir se hacen más espaciosas las visitas al estudio y se generan más expectativas”.

Y eso ocurre actualmente con la llegada del próximo disco. Los nervios de los fans se encuentran escalando y el regreso de la banda tiene a todos con altas expectativas.