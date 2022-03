Una reunión con un dictador y una foto con Dios: el frenético paso de Queen por Argentina

El 8 de marzo 1981, la agrupación británica Queen ponía fin a una serie de cinco shows que marcaban lo que sería su primera visita a Sudamérica. Y el país elegido para recibir tal honor sería Argentina. El periplo había comenzado el 28 de febrero.

Tras un concierto en el Estadio José María Minella en Mar de Plata, otro en el Gigante de Arroyito de Rosario, Queen cerraría lo que sería su tercer show ese día en el Estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires,, para luego continuar con su gira, la que contempló países como México, Venezuela y Brasil.

Los conciertos eran parte de la gira de presentación de su disco The Game, lanzando en 1981. Si bien cabe destacar que en México se cancelaron seis de las presentaciones que se estipulaban, como también sucedió lo mismo con dos en Brasil, la agrupación no tuvo la opción de visitar Chile en aquel entonces por órdenes expresas de la esposa del dictador Augusto Pinochet, Lucía Hiriart.

Los encontraba “afeminados” y agentes que podían “vulnerar” los valores de la juventud, según reportan varios informes de la época.

De cualquier modo, el término de su primera visita al país trasandino estuvo marcado por un evento que se quedaría grabado a fuego en la memoria de la fanaticada argentina: la invitación por parte de Freddie Mercury a Diego Armando Maradona para que los acompañase en el escenario.

“Yo le quiero agradecer a Freddie y a los Queen por hacernos tan feliz, y ahora, Otro muerde el polvo”, diría sobre el escenario el astro argentino.

Durante su presentación, Queen no se guardó nada, incluyendo en su setlist éxitos como We are the champions, Save me, Flash, Crazy Little thing Called love, Bohemian Rhapsody y We Will Rock you. Un listado soñado para cualquiera.

Se dice que Maradona conoció a la agrupación en los camarines de manera previa al espectáculo y que luego de su presentación, el astro del fútbol le obsequiaría una camiseta de la selección argentina a Freddie Mercury (según señalan algunos medios trasandinos, la camiseta que Mercury usó durante la presentación no es la misma que le regalaría Maradona). Por su parte, Queen dejaría lleno de obsequios al “pelusa”: Brian May le regaló una polera con la bandera británica, el baterista Roger Taylor le haría entrega de unas baquetas y el propio Mercury le ofrecería una corbata.

Todo antes de la Guerra de las Malvinas, la que se desataría un año después.

Aquella única ocasión en la que se toparon una de las agrupaciones de rock más importantes del siglo XX y el campeón del mundo (aunque por esos días recién despuntaba como astro), quedaría inmortalizada en una serie de fotografías tomadas por Neal Preston, el fotógrafo oficial de la banda.

De hecho, tras la muerte de Maradona acontecida el 25 de noviembre 2020, Brian May subiría una de ellas a modo de homenaje hacia el fallecido jugador, en sus redes sociales.

“Mitad ángel, mitad demonio, decían... y todo un genio. ¿El más grande de todos los tiempos? No lo sabría. Pero sí un talento maravilloso. Disfrutamos pasando tiempo con él cuando tocamos en el Estadio Vélez Sarsfield, Buenos Aires en 1981. Y él subió al escenario con nosotros, con un rugido masivo. Y la camiseta que llevaba era mía. Dios lo bendiga. Descansa en paz DIEGO MARADONNA. Muy joven. Muy triste. Ojalá hubiera podido llevarle a mi cardiólogo para salvarlo como me salvó a mi”, comentó el guitarrista al pie de la publicación.

La reina y el general

No obstante, esta no sería la única anécdota, ya que, por su paso por Argentina, algunos integrantes de Queen se darían el tiempo de visitar a quien por entonces se erigía como una de las máximas autoridades de la dictadura argentina: el general Roberto Viola.

Si bien se suele indicar que Queen se reunió con el por entonces presidente de facto, en aquellos días Viola aún no asumía de lleno esa función, ya que por entonces aún regía la figura de Jorge Rafael Videla. Viola asumiría el cargo días después de la visita de la agrupación británica a Argentina.

De cualquier forma, por aquellos años Argentina ya había recibido al cantante Joe Cocker en 1977 y a The Police en 1980. Sin embargo, llevar a Queen con toda la extravagancia y desplante en el escenario de Mercury a un país que vivía un difícil contexto político era una completa hazaña. Y el encargado de tal gesta fue el empresario Alfredo Capalbo, quien organizó todos los conciertos de la agrupación durante su visita al país trasandino.

Capalbo ya tenía una vasta experiencia como representante de Joan Manuel Serrat durante sus visitas a Argentina, además sus gestiones llevaban año a año a Julio Iglesias. De la misma forma, su cercanía con parte de las cúpulas altas de los militares argentinos fue determinante para cerrar quizás uno de sus mejores negocios.

“Para mi papá, el de Queen fue el mejor show. La cosa más emblemática y grande que pasó acá la hizo mi viejo: ganó 1.200.000 dólares en una noche” declaró Ricardo Pollera, hijo del socio principal de Capalbo en Mar del Plata, al medio argentino La Capital.

Así, dentro de los planes de los organizadores del evento se estipuló que Queen debía visitar a quien representase por entonces a una de las máximas autoridades de la dictadura.

Se dice que Viola, por su parte, aceptó reunirse con los músicos gracias a la influencia de su hijo, quien era por entonces jugador de fútbol de la segunda división. De cualquier forma, a la cita acudieron solo tres de los cuatro integrantes, ya que el baterista Roger Taylor no asistiría, según se ha especulado con los años, con motivo de no avalar el régimen dictatorial.

Queen junto a general Viola. Recuperado de: www.lacapital.com.ar

La reunión estuvo marcada por una fuerte presencia policial y militar, siendo esta la “bendición” del régimen para con los británicos.

De esta forma, se celebró la primera visita de Queen al cono sur, la que no solo marcaría profundamente al público trasandino, sino también lo haría con los propios músicos.

Así, casi tan recordado como la fotografía con Maradona, es la interpretación de A love of my life, en la que las miradas cómplices de Brian May y Freddy Mercury se eclipsaban con un estadio repleto que coreó junto con ellos uno de sus éxitos más importantes.