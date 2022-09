Mon Laferte y Cami aparecen como los nominados chilenos de los Grammy Latinos 2022

La 23ª versión de los Latin Grammy ya dio su pie de arrancada. Hoy se conocieron a los artistas nominados en todas las categorías. Como es tendencia, la música urbana tuvo una fuerte presencia con los nombres de Bad Bunny, Rosalía y Rauw Alejandro, quienes predominaron en más de una categoría.

Solo dos cantantes chilenas tuvieron presencia en las nominaciones de este año: Mon Laferte, en la categoría Canción del año, donde compite con Algo es mejor (de su disco 1940 Carmen) aunque como veremos tendrá un fuerte competencia; y Cami, con Mejor Video Musical versión corta, de su canción Mía, single de 2021.

Así, en Mejor canción Pop/rock, hubo nominaciones -entre otros- para los temas Trinchera, de Babasónicos; y Los años salvajes, de Fito Páez. En Mejor Álbum Rock, se nominó a El Mató a un policía motorizado por Unas Vacaciones Raras. En Mejor Canción de Rock, recibieron nominaciones Esperando una señal, de Bunbury; Lo mejor de nuestras vidas, de Fito Páez; No olvidamos, Molotov.

En Mejor Canción Alternativa, destacan Conexión total, con Bomba Estéreo & Yemi Alade; El día que estrenaste el mundo, de Jorge Drexler; Hentai, de Rosalía.

En Canción del año -donde se encuentra Mon Laferte- compiten A veces bien y a veces mal, de Ricky Martin Featuring Reik; Agua, con Daddy Yankee, Rauw Alejandro & Nile Rodgers; Algo es mejor, de Mon Laferte; Bailoncito viejo, de Carlos Vives & Camilo; Besos en la frente, de Fonseca; Encontrarme, de Carla Morrison; Índigo, Camilo & Evaluna Montaner; Hentai, de Rosalía; Pa mis muchachas, Christina Aguilera, Nicki Nicole, Becky G Featuring Nathy Peluso; Provenza, de Karol G; Tacones rojos, de Sebastián Yatra; y Tocarte, de Jorge Drexler & C. Tangana.

Por su lado, Cami tendrá los siguientes competidores en Mejor Video: This is not America, de Residente Feat. Ibeyi Featuring Lisa-Kaindé Diaz & Naomi Diaz; A carta cabal, de Guitarricadelafuente; Hentai, de Rosalía; Nadie, de Sin Bandera; y Tocarte, con Jorge Drexler Featuring C. Tangana.

Asimismo, en Álbum del año se encuentran: Aguilera, de Christina Aguilera; Pa’ allá voy, de Marc Anthony; Un verano sin ti, de Bad Bunny; Deja, de Bomba Estéreo; Tinta y tiempo, de Jorge Drelxer; Ya no somos los mismos, de Elsa y Elmar; Viajante, de Fonseca; Motomami (digital álbum), de Rosalía; Sanz, de Alejandro Sanz; Dhrama, de Sebastian Yatra.

Además, llamó la atención la ausencia de cantantes chilenos en las categorías de Música urbana -por el minuto estelar que hoy atraviesan a nivel mundial-, género donde reinan Bad Bunny y Rauw Alejandro. El primero lideró el total de las nominaciones, con 10, consolidando su reinado como indiscutible estrella pop mundial; mientras que Rauw Alejandro, tuvo ocho; luego Christina Aguilera, Jorge Drexler y Rosalía, con siete.

El certamen, organizado por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación, posee 49 categorías, incluyendo las cuatro generales: Grabación Del Año, Álbum Del Año, Canción Del Año, y Mejor Nuevo Artista. También cuentan con otras 17 áreas: Pop, Urbana, Rock, Alternativa, Tropical, Cantautor, Regional Mexicano, Instrumental, Tradicional, Jazz, Cristiana, Brasileña, Infantil, Clásica, Diseño De Empaque, Producción y Video Musical.

La ceremonia de premiación de los Latin Grammy será el próximo 17 de noviembre en Las Vegas.