Un retorno esperado: Lana Del Rey anuncia nueva grabación musical

A través de un video, la artista estadounidense Lana Del Rey confirmó que un nuevo álbum está en proceso de producción. “Jack está en la ciudad y voy a verlo y trabajar en algunas canciones”, expresa en el material, nombrando al productor Jack Antonoff.

La cantante ya había trabajado con el también colaborador de Taylor Swift. Norman Fucking Rockwell! es el primer proyecto que ambos norteamericanos hicieron en conjunto, luego siguieron los álbumes Chemtrails over the Country Club y Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd.

Lana Del Rey comenzó su carrera musical hace casi veinte años. Su primer álbum de estudio, sin embargo, fue lanzando en 2012 (Born To Die). Actualmente cuenta con cerca de diez publicaciones, destacando con más de 55 millones de oyentes mensuales en Spotify.

En 2021 fue reconocida por Variety como Artista de la década. La intérprete de Summertime Sadness lanzó su última grabación en marzo del año pasado, por lo que sus fanáticos ya hacían notar la ausencia de nueva música. En el mismo registro, Del Rey comentó que había tenido una “hermosa semana con Luke Laird”, productor y compositor.

Además de su carrera musical, la artista se ha desempañado como modelo, actriz y poeta. En 2020 lanzó su primer poemario, Violet hace el puente sobre la hierba, el texto se publicó en septiembre de ese año, de manera simultánea con el formato audiolibro. Los poemas fueron declamados por la misma autora, y la producción estuvo a cargo de Antonoff.

Del Rey encabeza el line up de la versión 2024 de Coachella, compartiendo cartel con Tyler, The Creator y Doja Cat. Además, se presentará en el Primavera Sound de Barcelona.

Su más reciente álbum, Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd, está nominado en los Grammy a Álbum del año, compitiendo con artistas como Jon Batiste (World Music Radio), Miley Cyrus (Endless Summer Vacation), Olivia Rodrigo (Guts) y Taylor Swift (Midnights).

En los mismos premios está nominada a Canción del año por A&W –single que también participa por Mejor interpretación de música alternativa–, Productor del año, Mejor interpretación dúo Pop por Candy Necklace con Jon Batiste y Mejor álbum de música alternativa.