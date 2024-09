“Charly García se puede permitir cualquier cosa”: ¿llegó la hora del último álbum del ídolo argentino?

Había una vez una rana sentada en la orilla del río. Un escorpión se le acercó y le pidió ayuda para cruzar al otro lado. La rana aceptó después de meditarlo, al comprender que si este la picaba, ambos se ahogarían. Así que cruzaron juntos.

Sin embargo, en una zona de remolinos de agua, la rana sintió la picadura del escorpión. “Lo siento ranita—dijo él—. No he podido evitarlo. No puedo dejar de ser quien soy, ni actuar en contra de mi naturaleza, de mi costumbre y de otra forma distinta a como he aprendido a comportarme”.

Esa fue la fábula que Charly García, a sus 72 años, eligió para conceptualizar y nombrar su próximo disco, La lógica del escorpión. La historia le hizo sentido cuando la escuchó de la boca de Gregory Arkadin, personaje de la película Raíces en el fango (1955), de Orson Welles, en plena pandemia.

Luego de ver esa cinta hace casi tres años, comenzó a fraguarse el próximo disco del astro argentino, en un entorno místico, íntimo y reservado. Al fin, este verá la luz el 11 de septiembre, fecha que una cuenta regresiva de Spotify se encarga de recordar.

“Charly hablaba de un disco como quien hablaba de algo que quiere en el futuro y que espera que su deseo se haga realidad. Esta es como una entrega en capítulos”, explica a Culto el periodista argentino Sergio Marchi, autor del libro No digas nada: una vida de Charly García.

Este será el regreso del cantante, un retorno esperado tras siete años de Random (2017) y los rumores sobre el deterioro de su salud. La lógica del escorpión (2024) llegará a las plataformas virtuales y disquerías físicas argentinas, con una edición limitada que incluirá al escorpión de la tapa —diseño hecho por Martín Gorricho y Renata Schussheim—en relieve.

Para la investigadora trasandina Mara Favoretto, autora de Charly en el país de las alegorías. Un viaje por las letras de Charly García, el nuevo disco llega en un periodo clave para la historia de su país. “La Argentina está pasando por un momento muy difícil y los argentinos necesitan una alegría. Un disco nuevo de Charly García les va a dar una gran alegría, mucho de qué hablar”, comenta.

Sin embargo, la emoción del lanzamiento se mezcla con el temor de una despedida. Hay voces que elucubran que este podría ser el último lanzamiento del artista. “Mucha gente lo considera así. Yo, que lo conozco bien a García y la naturaleza de los músicos de rock, digo: no se termina hasta que no se termina”, dice Marchi. “Ojalá que no y que haya muchos discos más. Si es el último, nos regaló una obra maravillosa que es eterna”, agrega Favoretto.

“Solo porque es Charly”

Charly García comenzó a grabar en la comodidad de su casa. En octubre de 2020 mandó a llamar a Matías Sznaider (30), ingeniero en sonido que le acompañó en sus últimas apariciones en vivo. Ambos comenzaron a trabajar en el estudio Happy Together en Caballito, Buenos Aires.

Para la tarea, llamó a viejos conocidos. El baterista Fernando Samalea fue de los primeros en llegar al estudio y le siguió el guitarrista Fernando Kabusacki. Las voces de Rosario Ortega e Hilda Lizarazu se sumaron en los coros.

Los músicos chilenos que lo secundan desde principios de los 2000 también están presentes: el baterista Antonio “Toño” Silva está en El club de los 27, mientras que el guitarrista Kiuge Hayashida hace lo propio en Rock and roll star.

“Hay gente que ha estado históricamente junto a él. Hay un elenco conocido con el que Charly debe estar cómodo”, comenta Marchi.

“Nos vamos de la época de Demasiado ego, de la época de la estrella total. Acá está recordando su vida, recordando sus amigos, haciendo un balance, lo que nos pasa a todos cuando llegamos a cierta etapa de nuestra vida”, reflexiona Favoretto.

La lógica del escorpión terminó de grabarse en diciembre de 2021 y, durante el primer semestre de 2022, se mezcló y se masterizó. ¿A qué se debieron los retrasos en el lanzamiento? Al arduo proceso de conseguir los derechos de autor para la versión en español de Watching the wheels (1980), de John Lennon. Finalmente, se dio la luz verde, “solo porque es Charly García”, dijeron desde Sony.

¿Cómo es el nuevo álbum?

Hay un grupo de afortunados que ya escucharon el disco. El evento del pasado lunes, realizado en la sala Artlab de Buenos Aires, contó con una función de prensa en la mañana y otra para músicos y famosos en la tarde.

La lógica del escorpión (2024) sigue los lineamientos clásicos de un vinilo: tiene trece canciones, siete temas en el lado A y seis en el B. “Las elecciones de Charly no son al azar. Cuando él arma un disco, cada canción tiene su lugar y cada canción tiene una representación de alguna idea. Por eso me parece muy interesante esta mezcla de trece canciones”, dice Favoretto.

Favoretto y Marchi aún no escuchan el disco, pero este último advierte: “No nos vamos a encontrar con esperpentos como los que hizo en los noventa, sonoramente hablando. Va a ser un disco no tan experimental como algunos que ha hecho”.

Abre el disco Rompela, una versión en español de Break it up, que figura en Kill Gil (2010). “¿Queremos dicción, queremos una voz afinada absolutamente? La lógica del escorpión no es el lugar. ¿Queremos verdad, queremos mil y una ideas musicales en apenas 13 canciones? Bienvenidos al universo Charly García”, escribe Walter Domínguez en Clarín. “Porque las ideas musicales sobran en el disco y porque García es verdad: impone su voz cruda frente al reino del autotune”.

“Cada artista tiene su momento cumbre, donde produce sus mejores obras. A veces es muy injusto desde la audiencia esperar que el artista, que es humano, siga produciendo álbumes de la misma calidad o con contenido similar. No creo que este sea el caso, pero estoy segura de que será de buena calidad. Charly García no lanzaría nada que no tenga el nivel”, concluye Favoretto.

Esta entrega incluye colaboraciones. La primera es El club de los 27, con David Lebón; el cierre del lado A con América, en compañía de Pedro Aznar; Rock and roll Star —versión en español de So you want to be a rock’n ’roll star, de The Byrds— con Fito Páez; y La pelicana y el androide, con la voz de Luis Alberto Spinetta, la que García extrajo de audios antiguos.

“La pelicana y el androide tiene mucha relevancia hoy, que estamos en la revolución de la Inteligencia Artificial. Hay un montón de referencias que se pueden leer a contraluz de todo lo que está pasando en el mundo”, medita Favoretto.

Asimismo, García juega con sus propias creaciones. La melodía de El rap de las hormigas (1987) se cuela en La medicina N°9 (2024), y crea Estrellas al caer (2024), con base en la melodía de Chipi chipi (1994).

Además, Charly se apodera de Te recuerdo invierno (1996), un tema que cantaba Nino Mestre en Sui Generis y que en esta pasada él interpreta. Algo similar hace con Juan Represión (1974). “Esa era de Siu Generis, una canción que tuvo problemas para salir al principio, porque es una crítica directa a la censura. Me parece muy interesante que esté esta canción ahora por cómo se está viviendo el mundo. Creo que en todo lo que hace Charly hay un guiño a otra cosa, nada es inocente en la producción”, dice Favoretto.

Photo © 2021 RS Fotos/The Grosby Group

Para escuchar a García en solitario se suman Yo ya sé, Autofeminicidio y, por supuesto, La lógica del escorpión. “La lógica del escorpión es algo que uno entiende de más grande: que no se puede evitar ser lo que es, la esencia de cada uno. Creo que acá va a haber algunas referencias a la política mundial, a la situación mundial”, comenta la especialista.

“Charly García se puede permitir cualquier cosa, no es un niño que está esperando triunfar con la música, él ya triunfó. Puede hacer lo que quiere. Además, tiene un público que le acepta cualquier cosa. Me parece bien que saque un disco, que no esté tan inmóvil y tan alejado”, evalúa Marchi con los antecedentes.