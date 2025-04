Dónde poner atención: las claves de hoy, miércoles 2 de abril de 2025

1. La tensa espera de Monsalve

Aunque ayer fue la audiencia para revisar la solicitud de la defensa de Manuel Monsalve para que se levante su prisión preventiva y se cambie por una medida cautelar menos gravosa, la decisión del 7° Juzgado de Garantía solo se conocería esta jornada.

Para esta sesión, programada para las 9 horas en el Centro de Justicia, se espera que todas las partes hagan uso de sus réplicas a las intervenciones que se realizaron ayer.

¿Quién deberá resolver? La jueza Carla Cappello, quien visó la solicitud de Monsalve para acceder a un computador portátil para recuperar su clave única mientras estaba detenido y quien autorizó al fiscal Patricio Cooper la incautación del teléfono móvil de la diputada Karol Cariola en el marco de la investigación por un presunto tráfico de influencias.

2. Qué pasará con el candidato presidencial del FA

Foto: Javier Salvo/Aton Chile

Ya no debería haber más postergaciones y este jueves el Frente Amplio debería dar a conocer quién asumirá como su candidato a las primarias presidenciales oficialistas.

La decisión se tomará en una reunión del Comité Central de la colectividad convocada para las 19 horas. Y dentro de los nombres que se barajan para asumir el desafío -tras la negativa del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic-, asoma con fuerza el del diputado Gonzalo Winter.

“Hemos estado en conversaciones con varios liderazgos del partido. Creemos que Gonzalo es uno de los candidatos naturales del partido”, ha comentado la presidenta de la tienda, Constanza Martínez.

3. Trump y los aranceles

En el ámbito económico, la atención estará puesta hoy en el nuevo anuncio que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hará sobré su política de aranceles.

De acuerdo a fuentes de la Casa Blanca citadas en medios locales como The Washington Post, el gobierno republicano informaría un diseño que contempla un aumento de 20% en las tasas que gravan el ingreso de productos y bienes de casi todos los países, y no solo para algunas naciones en particular como ha sido hasta ahora.

Economistas de Chile y el mundo han advertido que las nuevas barreras comerciales que Trump impulsaría podrían impactar los precios internacionales y afectar gravemente la economía global.

Para estar informado, también te invitamos a leer

Personal del Gobierno Central anota en 2024 la mayor alza anual del gobierno de Boric - La Tercera

$ 7.110 por una consulta: cuánto pagarán por prestación los beneficiarios de la nueva modalidad voluntaria de Fonasa - La Tercera

Gastón Saavedra, senador PS: “Es esencial que el partido lleve un candidato propio y Paulina Vodanovic es una buena alternativa” - La Tercera

Casi 24 horas de vuelo, clases de yoga e inicio de un acuerdo: las primeras horas de Boric en la India - La Tercera