Gastón Saavedra, senador PS: “Es esencial que el partido lleve un candidato propio y Paulina Vodanovic es una buena alternativa”

El senador Gastón Saavedra habla constantemente con Paulina Vodanovic, la presidenta del Partido Socialista. De esas conversaciones, el militante PS concluye que la timonel tiene la disposición y el sentido de responsabilidad como para ser la abanderada de la colectividad en la primaria del oficialismo.

Para él, sería inentendible que un partido que demostró en sus elecciones internas poder convocar a su militancia -y que ya ha llevado a dos de los suyos a La Moneda- se reste de tener una carta en los comicios. Además, en esta entrevista, aprovecha de cuestionar al PPD, el partido que emplazó a los socialistas a respaldar a Carolina Tohá. “Al PS no se le obliga”, advierte.

El nombre de Paulina Vodanovic resurgió con fuerza como la más probable carta presidencial del PS. ¿Es fundamental que el partido llegue con una candidatura propia a la primaria del oficialismo?

Es esencial que el PS lleve un candidato propio. Es tal vez el partido más fuerte de la coalición, su última elección interna así lo demostró: votaron cerca de 16 mil personas, presencial. Nada de utilizar mecanismos electrónicos. Habla de que es un partido que tiene un potencial de participación en una primaria. A todas luces, es un partido que está en muy buenas condiciones desde el punto de vista orgánico, del compromiso que tenemos los militantes.

¿Vodanovic es quien mejor podría asumir la tarea de ser la abanderada del PS?

Hasta el momento, ella es quien se muestra con mayores atributos, con mejor presentación y despliegue a nivel nacional, que es lo que hay que medir. Siento que Paulina Vodanovic es una buena alternativa si es que el partido escogiera el camino de tener un candidato propio.

¿Pasa por el resultado que ella obtuvo en la interna? Se posicionó de forma holgada como la primera mayoría en el partido.

Claramente. Eso es un respaldo a su gestión, al trabajo que ha desarrollado junto a la dirección, de situar al PS como un partido importante, que es una alternativa cierta, responsable y coherente de gobierno. Si en el comité central sancionamos la candidatura propia, yo voy a estar ahí apoyando a Paulina como nuestra candidata en las primarias.

FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Anteriormente hizo ver que era necesario que el PS respaldara a Carolina Tohá (PPD) como candidata. ¿Por qué cambió de opinión?

No es que haya cambiado de opinión. Lo que pasa es que si el PS toma la decisión de llevar candidato propio, yo voy a apoyar a Paulina.

¿Confía en que el nuevo comité central, del que usted será parte, se va a inclinar por la carta propia? Eso mandató el actual.

Si ese es el debate, y ahí se da un acuerdo mayoritario o es unánime, es esa la tarea que tenemos que abocarnos. Será para los socialistas la tarea del próximo tiempo lograr tener una candidatura para ofrecerla al país.

¿No es riesgoso llevar a un candidato que no tiene una competitividad probada como lo es Vodanovic? Ella nunca ha ganado una elección.

Es cierto que no ha sido elegida, pero también es cierto que ella está dentro de las posibles candidaturas que la sociedad ve, siempre sale en las encuestas. Tuvo la fortuna de reemplazar a Álvaro Elizalde (en el Senado), pero sí ha sido responsable y comprometida con el partido. Cuando tuvo que ser candidata por Santiago, lo fue. Es una candidatura valiente, porque así lo ha demostrado dentro de todos los desafíos que le ha tocado asumir.

¿No teme que el Socialismo Democrático llegue dividido a la primaria? Podría terminar por imponerse el Partido Comunista o el Frente Amplio, y se le cobraría responsabilidad al PS.

Esa es la elección libre de los ciudadanos en un evento democrático. Ahí veremos quién es el que ofrece mejores posibilidades, un mejor programa, o mejores ideas. No se trata de que solo voten los militantes, sino también los independientes. Tendremos que ser capaces de seducir a esa masa de independientes para que voten, en este caso, por Paulina.

¿Tohá perdió una oportunidad al no hacer gestos al PS mientras pudo hacerlo?

Al PS no se le obliga. Y eso ha pasado en el último tiempo. Lo que sentimos los socialistas es que ha habido mucho de eso, como que estamos obligados a apoyar. Esa no es la forma. Ha habido malos gestos, sobre todo de la dirigencia, de parte del PPD. Ha tratado de imponerse, sin tener ninguna fórmula que resuelva de buena forma esto. Aquí no está involucrada solo la presidencial, sino un programa, la lista parlamentaria, y también queremos resolver ese tipo de situaciones.

¿El PPD se quedó mucho en las palabras? ¿Faltó un esfuerzo mayor?

Han faltado los gestos. Uno nunca sabe, aún hay tiempo. Pero han faltado los gestos de carácter unitario y de respeto hacia el PS y su historia. Olvidan que este es el partido de Allende y de Bachelet.

¿Ha podido hablar con Vodanovic para conocer su disponibilidad?

Siempre hablo con ella, siempre.

¿Y qué concluye?

Ella siempre tiene la disponibilidad. Pero, por sobre todas las cosas, tiene la responsabilidad de conducir al PS por el camino que los socialistas creemos.

Por ser presidenta, el sentido de la responsabilidad evidentemente es mayor. Si la militancia se lo solicita, es complejo decir que no.

Evidentemente. Está en una situación compleja, porque ella es la presidenta y si el comité central, que es el organismo democrático de decisión máximo que tiene el PS, así lo define, ella va a tener que aceptar.

¿Sería un fracaso que el PS no presente una candidatura a las primarias? No lo han hecho desde 2013, con Michelle Bachelet.

Es una de las cosas que a los socialistas nos preocupa. ¿Cómo no tener una candidatura a la Presidencia cuando hemos tenido dos presidentes y hemos estado permanentemente participando de los gobiernos desde el 90 en adelante y hacia atrás también?