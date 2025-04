El informe con que Toledo denuncia a Codina de dejarle una “crisis heredada” de $4.400 millones en corporación

El alcalde de Puente Alto, Matías Toledo (Ind.), denunció este martes en el Concejo Municipal un déficit acumulado de $4.406 millones en la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores (CMPA), atribuyéndolo a irregularidades financieras cometidas durante la gestión del ex alcalde Germán Codina (RN).

“Le quiero dar la palabra a nuestro secretario municipal ya que tiene que entregar una información por parte de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores de Puente Alto. Información que venimos discutiendo desde diciembre mirando varios balances y con los distintos actores para entregar una información certera”, señaló el edil al abrir la sesión del cuerpo colegiado, dando paso a la revelación del estado financiero.

De acuerdo al informe presentado por el director de Finanzas (S), Roberto Wieschollek, la CMPA cerró 2024 con un saldo negativo de $2.117 millones, cifra que se ha agravado debido a compromisos impagos, reintegros exigidos por el Ministerio de Educación y gastos no considerados en el presupuesto 2025.

Solo en servicios en mora no estimados, el informe al que tuvo acceso La Tercera señala que se contabilizan $584 millones, mientras que la devolución de fondos mal rendidos al Mineduc alcanza $266 millones, entre los cuales se incluyen $106 millones del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) 2022 y $160 millones del programa Elige Vivir Sano.

Uno de los puntos que desde la administración del alcalde apuntan como el “más delicado” es la, según leen, falta de claridad en el uso de recursos provenientes de la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP), por un monto de $2.507 millones, situación que motivó la instrucción de una auditoría contable para determinar responsabilidades.

Posterior a la presentación, el edil fue enfático en decir que “uno de los problemas es ser muy tibio, estamos hablando de un déficit que se da por distintas cosas. Una de las principales aristas es las facturas no contabilizadas dentro del proceso de gestión, certificados de disponibilidad presupuestaria que no estaban acorde, y esto es grave y serio, porque nos muestra un déficit de recursos que no tenemos”, afirmó.

Asimismo, cuestionó iniciativas impulsadas al final del mandato de Codina, como la Farmacia Solidaria: “Se levantan elefantes blancos, acá se quería inaugurar una farmacia solidaria, la cual estaba financiando solo la primera parte. Se hizo un video bonito para redes sociales y quedó parado. Es una práctica reiterativa y también hay que buscar a los responsables”, agregó, advirtiendo que algunos casos ameritan investigación sumaria.

En noviembre pasado, la CMPA solicitó un presupuesto de $12.899 millones, pero el Concejo solo aprobó $9.885 millones, lo que generó un déficit operativo de más de $3.000 millones, al que luego se sumaron otros compromisos no contemplados como finiquitos, reajustes por la nueva Ley de Pensiones y facturas impagas, elevando el déficit total a más de $4.400 millone, explican desde el municipio.

En ese sentido, desde el municipio advierten que esta problemática, es una “crisis presupuestaria que no solo compromete la operación del sistema educativo municipal, sino que también evidencia una grave falta de planificación financiera por parte de la administración anterior”.

La concejala Constanza Maldonado expresó su preocupación al respecto: “El déficit se da por la administración del exalcalde Codina; para indagar una posible malversación. Es importante recalcar que, por esta mala gestión, se pone en riesgo a todos nuestros niños de la comuna”, afirmó.

Esta no es la primera vez que el alcalde Toledo confronta públicamente al exalcalde Codina. En noviembre de 2024 ya presentó una querella criminal por injurias y calumnias graves, acusándolo de difundir declaraciones que lo vinculaban erróneamente con actos de violencia durante el estallido social de 2019. En diciembre del mismo año Toledo decidió retirar la querella.

Además, al asumir la alcaldía en diciembre de 2024, Toledo anunció la realización de auditorías para esclarecer posibles irregularidades de la administración de Codina, enfatizando que “los recursos de Puente Alto no pueden quedar en los bolsillos de los corruptos”.