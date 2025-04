Con más de 90 años en el Congreso: los parlamentarios de más edad que buscan la reelección

Fue canciller, ministro de la Segpres, ministro del Interior, secretario general de la OEA, hoy es senador y buscará seguir siéndolo. Con 81 años, José Miguel Insulza, informó hace solo unos días que repostulará a la Cámara Alta, porque, según él, aún le faltan cosas que hacer por la región que representa (Arica y Parinacota) y porque mucha gente se lo ha pedido.

El próximo de 16 de noviembre, no solamente se realizará la elección presidencial, que por estos días se toma el debate público, sino que también habrá elecciones parlamentarias. Y tal como Insulza son varios los parlamentarios mayores de 70 años que intentarán permanecer en el Congreso.

En el caso de Insulza, buscará seguir 8 años más en el Senado, es decir de 2026 a 2034. Si llegara a conseguir su propósito, el excanciller podría terminar un nuevo período en la Cámara Alta con 90 años de edad.

El senador José Miguel Insulza de 81 años buscará un nuevo periodo en el Senado. FOTO PEDRO RODRIGUEZ

Otro senador que también buscaría la reelección y que tiene la misma edad que Insulza, es el senador Francisco Huenchumilla (DC). Según se ha comentado en el partido, el legislador que representa a la Región de la Araucanía, tendría la disposición, pero la decisión no se ha hecho pública. Consultado por La Tercera, el legislador señaló que “en el curso de estos próximos meses lo voy a resolver”.

Uno que rompería todos los récords, es el actual senador representante del PPD, Jorge Soria, quien actualmente tiene 89 años. El legislador por Tarapacá aún no define si repostulará a la Cámara Alta. Si se llegará a presentar en los comicios de noviembre y consiguiera un triunfo en las parlamentarias podría terminar su nuevo período como congresista con 98 años.

En la Cámara Baja

En la Cámara de Diputados también hay varios mayores de 70 años que buscarán seguir en el Congreso. Es el caso del actual diputado PS, Jaime Naranjo, quien actualmente tiene 74 años y que busca dar el salto al Senado representando a la Región del Maule.

El diputado Jaime Naranjo (PS) de 72 años, buscará un cupo en el Senado por ocho años. Sebastian Cisternas/ Aton Chile

Consultado por su repostulación, el parlamentario señaló a La Tercera que “en las regiones están cansados de tener autoridades que son impuestas desde Santiago y que vienen y terminan haciendo turismo político, que ni siquiera saben las comunas que integran la región y para peor después ni aparecen nunca más. Y por tanto buscarán en esta elección autoridades que los vean, los consideren, los escuchen y los tomen en cuenta siempre y por tanto harán su preferencia por quienes somos y vivimos en nuestra región”.

Una que también tiene definida sus intenciones de repostular a la Cámara Baja es la diputada del Frente Amplio, Clara Sagardía, quien representa al distrito 21 de la Región del Biobío y que actualmente tiene 72 años.

“Yo estoy dispuesta, ya he tomado la decisión, lo he manifestado al partido, así que estamos a la espera de que se formen las listas y ver en qué lugar estamos, pero estamos con todas las pilas puestas para seguir hacía adelante porque hay que seguir el trabajo que hemos comenzado, cuatro años no es nada”, señaló a La Tercera respecto de sus intenciones.

A su vez, la diputada comunista Carmen Hertz de 79 años es la de mayor edad en la Cámara Baja y según explican en el partido, aún no tiene definida una posible repostulación.

Uno que eventualmente se presentaría su postulación al Congreso es el parlamentario Roberto Celedón de 78 años, quien desde el 8 de enero pasado ejerce como diputado por el distrito N.° 17, perteneciente a la Región del Maule, en reemplazo de su fallecida esposa, Mercedes Bulnes.

En la otra vereda, el diputado UDI, Gastón von Mühlenbrock, de 70 años, quien representa al Distrito 24 (Valdivia y otras comunas) también tiene decidida su repostulación a la Cámara. El parlamentario sostuvo a este medio que: “Hay varias razones las que me motivan a postular a un nuevo periodo legislativo, como lo es luchar contra el centralismo de Santiago y poder contribuir en la concreción de tantas obras pendientes para nuestra región de Los Ríos, en materia de conectividad, obras públicas y de nuestra red hospitalaria. Así también, me motiva colocar a nuestros adultos mayores en el centro de políticas públicas que les permitan tener una vejez digna, y por último, pero no menos importante, es desarrollar acciones que le devuelvan el dinamismo y crecimiento económico a nuestra región”.

Los que no van

Así como están los que repostularán al Congreso y que al menos lo están pensando, están también los que tienen descartados una nueva aventura parlamentaria.

Por ejemplo, con sus 80 años, la senadora Isabel Allende (PS) no podrá repostular al Senado - más allá del resultado de la investigación penal en su contra por presunto delito de fraude al fisco, en la fallida venta de la casa de su padre Salvador Allende-, por haber cumplido sus dos períodos en la Cámara Alta (16 años).

Cabe recordar senadoras y los senadores podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo hasta por un período. Un primer período es de ocho años.

En la misma situación, pero en la Cámara Baja está el diputado ex RN, Bernardo Berger, de 78 años. “No puedo ir a la reelección porque estoy en mi tercer período”, explicó a este medio. y al ser consultado sobre una opción al Senado, sostuvo que: “esta elección le corresponde a las regiones impares y estoy en la XIV”.