Lollapalooza 2025 sorprende con su lineup: Justin Timberlake, Tool, Olivia Rodrigo y Alanis Morissette

Cada año, la versión chilena del festival Lollapalooza -que se realiza desde 2011 en la capital- acumula un desafío mayúsculo: sorprender con un lineup diverso y con figuras que nunca antes hayan declarado estadía en el país.

El asunto es complejo, los nombres de modo inevitable se repiten cada cierto tiempo y cuadrar visitas sorprendentes con sus pares de Brasil y Argentina siempre resulta cuesta arriba.

Pero la entrega 2025 del evento musical más multitudinario del país, a realizarse el 21, 22 y 23 de marzo en el Parque Cerrillos, ha conseguido la meta y hoy ha presentado a uno de sus mejores carteles en años. Precisamente porque está dotado de sorpresa, diversidad y créditos estelares de la escena global que jamás habían pisado escenarios locales.

Además, en distintos géneros, presenta un balance entre representantes recientes con otros más clásicos; insignes que exhiben décadas en el circuito, junto a otros que han estallado sólo en las últimas temporadas.

¿Los principales? El festín musical estará encabezado por Justin Timberlake, Tool, Olivia Rodrigo, Alanis Morissette, Shawn Mendes y Rüfüs Du Sol.

El hombre pop

Para empezar, Lollapalooza Chile 2025 tendrá a Justin Timberlake, en su debut en Santiago. El cantante, actor, productor y empresario es uno de los astros del pop del siglo XXI, muestra rotunda de que hay vida -y de la buena- tras separarse de una boy band de éxito, como fue en su caso de ‘N Sync.

Ha editado seis discos desde Justified (2002) y este 2024 rompió un silencio discográfico de seis años con Everything I thought It was, donde extiende su pop matizado con R&B, dance, hip hop y melodías bien cuidadas. El tour que lo traerá a Lolla Chile se llama The Forget Tomorrow World Tour y empezó el 29 de abril de 2024 en Vancouver, Canadá.

En él, despliega un espectáculo de más de dos horas, donde repasa todos sus hits, rematando con temas como Rock Your Body o SexyBack.

Los invitados rockeros: el sueño es real

Así como Timberlake representó un brochazo de renovación en el pop de acento bailable, Tool hizo lo propio en el rock de ropaje más denso y vanguardista que se abrió camino desde los 90. Ellos también encabezarán una jornada del encuentro musical de Cerrillos.

Durante años, Santiago fue una de las ciudades donde más se escuchaba al grupo de Maynard James Keenan en el planeta –acorde con datos de Spotify-, como una suerte de devoción hacia una obra tan compleja como intermitente, tan estética como misteriosa y singular.

Como una suerte de alegoría de ese vínculo, uno de los mayores seguidores de la agrupación es el propio presidente Gabriel Boric, quien no ha ocultado su fanatismo por el colectivo formado en 1990 en Los Ángeles. De hecho, así lo manifestó en una entrevista concedida en 2019 a Culto, cuando todavía era diputado: “Los descubrí con el disco Ænima. Me voló la cabeza. La profundidad del bajo, el ritmo oscuro, la potencia sucia de sus guitarras, la explosión de su batería y el misterio de la voz de Maynard logran una síntesis hermosa entre angustia y libertad”.

El hecho coincide con la actual vida en vivo de los norteamericanos, sólida y activa, pese a que su último título es de 2019, el aplaudido Fear inoculum.

Desde mediados de 2023, han tenido presentaciones puntuales y esporádicas, aunque adquirieron una ruta más consistente en octubre, cuando se presentaron en citas como el festival Power Trip de California, el que reunió a las más grandes luminarias del heavy metal. Por Estados Unidos estuvieron hasta febrero de este año, para en mayo inaugurar un trayecto europeo que remató el 27 de junio en Oslo.

En este último tramo, se han presentado tanto en espectáculos en solitario como en festivales, desplegando un show de 12 temas y donde priorizan gran parte de su catálogo.

Una figura señera que marcó época

Pero si se trata de representantes de una era dorada para la música popular, la canadiense Alanis Morissette puede levantar la mano sin problemas.

Su obra encarna a la cantautora capaz de trazar su mundo a la usanza de un diario de vida, pero con actitud, carácter y estilo, marcando a generaciones completas de artistas, desde Shakira hasta Francisca Valenzuela. Una huella que late en su multiventas Jagged little pill, el quinto álbum más vendido por parte de una artista femenina y el décimo cuarto álbum más vendido de todos los tiempos.

Se trata, en efecto, de una pieza saturada de hits, todos con una rotación altísima hasta hoy: You oughta know, Hand in my pocket, You learn, Head over feet e Ironic, entre otros.

En el siglo XXI ha mantenido una saludable actividad discográfica, marcada por su entrega más reciente, The storm before the calm (2022), un título que en general recibió críticas mixtas, pero que fue aplaudido por la vigencia que aún despunta su autora.

En su actual tour, la norteamericana interpreta todos sus grandes sucesos, lo que en parte ya vimos por este lado: no es su primera vez en Chile. Estuvo en 1996 en el en ese entonces Teatro Monumental, para presentarse tres años después en el mismo sitio de calle San Diego (hoy Caupolicán). Una curiosidad: por esos mismos días en el corazón de los 90, pese al fenómeno global que disfrutaba, pasó por el espacio Venga conmigo, de Canal 13.

¿La sucesora?

Hay otra estrella en plena ebullición que puede acreditar influencia de parte de Morissette. Se trata de Olivia Rodrigo, también capaz de hilvanar un cancionero con rúbrica propia, donde el rock se da la mano con un pop melódico y de alto alcance.

Rodrigo obtuvo reconocimiento a finales de la década de 2010 con sus papeles principales en los programas de televisión Bizaardvark y High School Musical: el musical: la serie. Después de firmar con Geffen e Interscope Records en 2021, lanzó su sencillo debut Drivers license, que rompió varios récords y se convirtió en una de las baladas en inglés más vendidas de 2021, impulsándola a la fama mundial.

Ella siguió ese año con los sencillos Deja Vu y Good 4 U. Luego, Rodrigo lanzó su álbum de estudio debut en solitario, Sour (2021), que recibió un amplio reconocimiento de la crítica y éxito comercial, ganando diversos premios, incluidos tres Premios Grammy. A su edad, pocas figuras logran conciliar ambos mundos: los vítores de la prensa y el abrazo de las audiencias.

Su segunda entrega, Guts (2023), logra dispararse en aún más direcciones, maridando folk, la estela de Lorde y Taylor Swift, el desenfreno punk pop de Avril Lavigne y los mundos sintéticos y nocturnos del synth pop. Una artista que goza de plenitud comercial y creativa, y que dirá presente por primera vez en Chile.

La nueva raza

También como representantes de generaciones más recientes, el cartel tiene al cantautor canadiense Shawn Mendes y al grupo australiano Rüfüs Du Sol.

El primero ya pasó por Chile en 2019 y cultiva un pop de raíz melódica y con tentáculos hacia el folk y el reggae. Los segundos también conocen estas latitudes: estuvieron en el Lolla 2019 desplegando su pop electrónico de múltiples frecuencias.

Otros invitados internacionales son el cantautor estadounidense Benson Boone, furor en redes sociales; el cantante norteamericano Teddy Swims, vinculado al pop, el R&B y el country; los ya conocidos Foster the People, con su indie rock de voltaje bailable; el conjunto australiano Parcels; y el artista británico de soul Michael Kiwanuka, entre otros.

En el ítem latino, varios conocidos: los brasileños Sepultura, y los argentinos Babasónicos y Nathy Peluso.

Finalmente, en el casillero chileno, los nombres también adquieren cuerpo estelar: aparecen Mon Laferte, Los Tres, Lucybel y Joe Vasconcellos celebrando los 30 años del disco Toque, de 1995.

Las entradas para el evento en sus diversas modalidades siguen a la venta en Ticketmaster.

Ve aquí el cartel completo: