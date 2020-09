Tool: las razones de una obsesión

En una conferencia a comienzos de 2000 en Santiago, el cantante Cristián Castro reveló cuán serio era su fanatismo por Tool. Soñaba pasar un fin de semana con Maynard James Keenan (voz) y Adam Jones (guitarra), y contó de un tatuaje en la espalda, un fálico logo de la banda impreso en su piel. Tool, formado en Los Angeles en 1990, implica singularidad y misterio; compositores matemáticos de sonido perfecto y con videos extraordinarios.

Para drama de sus fans, Tool edita pocos discos. El viernes acabaron 13 años de espera con Fear inoculum. "Su proceso creativo es insoportable y tedioso", contó el exbajista Paul D'Amour para explicar las largas pausas. Descontentos con las regalías tardaron en ingresar a las plataformas digitales. Liberados cinco títulos a fines de julio, más la expectativa ante el nuevo trabajo, el fanatismo de Tool se renueva en Chile. Santiago es la segunda ciudad del orbe donde más se les escucha, según Spotify, con 114.902 oyentes en agosto. En julio, la capital estuvo en el primer puesto.

Lotus, la productora de Lollapalooza Chile, intentó traerlos tanto para el festival como en solitario. Fue imposible ante la negativa de Maynard James Keenan, comprometido en otras bandas. El año pasado hubo nuevas intentonas y el freno estuvo en las actividades de viñatero del vocalista. La cosecha, se justificó, había sido excepcional. Aquí, connotados fans locales intentan responder el culto en base a tres preguntas esenciales.

1- ¿Qué hace único al grupo?

2- ¿Por qué gusta tanto en Chile?

3- ¿Cuál es su disco favorito?

Gabriel Boric, diputado

1- Los descubrí con Ænima. Me voló la cabeza. La profundidad del bajo, el ritmo oscuro, la potencia sucia de sus guitarras, la explosión de su batería y el misterio de la voz de Maynard logran una síntesis hermosa entre angustia y libertad.

2- Sospecho que tiene que ver con que nunca han venido y los registros en vivo son malos. Eso genera un culto que, unido a la estética esotérica y transhumana, los vuelve muy interesantes.

3- Cariño infinito al Ænima y rescato el espíritu contestatario e iniciático del Opiate. Pero el más redondito es Lateralus. Discazo en todos los niveles.

Jean Philippe Cretton, músico y conductor de TV

1- Su sonido de absoluta vanguardia y la complejidad de la composición y técnica, que pasan por un bálsamo, llegando fácil a los oídos, más este halo de misterio que los envuelve.

2- Enganchan acá por lo mismo: sonoridad densa, oscura y misteriosa que resulta atractiva. Hasta cuestiones geográficas inciden, estar tras un desierto, la montaña y el mar. Quizás esos sonidos nos hacen más sentido.

3- 10.000 Days. Escuché "Jambi", ese riff tan poderoso con esos sistemas métricos de Tool difíciles de entender y, no sé, todo eso me gustó mucho. Le di fuerte a ese disco.

Gabriel Rodríguez, dibujante y guionista

1- Su particularidad radica en la imposibilidad de clasificarlos. Ni doom metal, grunge, tampoco heavy prog. Tienen un poco de todo, pero es como si el factor secreto que amalgama fuera un elemento alquímico inventado.

2- Es fascinante la relación de Chile con ciertos grupos. Tool, Marillion, Dream Theater, Faith No More, Iron Maiden, King Crimson. ¿Qué tienen en común? En apariencia, nada, pero quiero creer que es una identidad creativa a lo largo de los años, una integridad artística que genera un vínculo profundo e intenso.

3- Ænima. Suenan más libres, sueltos y arriesgados.

Felipe Salas, baterista Cómo Asesinar a Felipes

1- Saben mezclar lo conceptual con el formato canción. Tienen una faceta popular y al mismo tiempo con mucha información e ideas dentro de un tema.

2- Somos bien rockeros. Pasa lo mismo con Faith No More, en Argentina no pegan tanto, tampoco Deftones.

3- Lateralus. Me gusta desde la carátula, el arte, y encuentro que es más dinámico, con partes tranquilas y otras más intensas muy bien logradas. Y la gráfica es increíble.

Matilda Svensson, periodista y conductora

1- Han sabido mezclar el rock progresivo con sonidos medio psicodélicos, a ratos oscuros y de letras enigmáticas, que tienen un sentido positivo y a la vez impreciso. Generan intriga.

2- Hay algo en la esencia musical de Tool ligado a la melancolía y en Chile somos dados a escuchar cosas así. Tendemos a lamentarnos mucho, estamos al final del mundo, está en nuestra idiosincrasia.

3- Ænima marcó el sonido de los 90. Se recibieron como grandes dioses de un rock nuevo.

Sebastián Cáceres, vocalista de Rama

1- Venían de esa cultura progresiva, pero más oscuros y sofisticados. La voz de Maynard es cálida, melódica y profunda. Los metrajes de las composiciones son largos con reminiscencias de Rush. El concepto de arte es impresionante.

2- Se relaciona con nuestra idiosincrasia musical rockera, ser fiel a lo real, y Tool siempre lo ha sido. No falsea, se apega a su concepto. El público rock chileno respeta eso.

3- Undertow me rompió la cabeza. Se definieron con todo, riffs y arte increíble. Cuando abrías el CD y mirabas el soporte del disco, se podía entrever otra gráfica. Había como un secreto.

Francisco Reinoso, conductor radial

1- Conocí a Tool el 94 por los videos de Undertow. El golpe fue inmediato, un submundo en plena era de economía instrumental alimentada por el grunge. Era algo más profundo y era increíble investigar los detalles.

2- Lo asimilo mucho con el alcance que han tenido grupos o artistas como Opeth, Anneke, Steven Wilson. Hay un mood sonoro y ambiental que asumo atrae al público chileno.

3- Ænima. Era algo demasiado atrevido, art rock en su estado puro.

Lego Moustache, músico y productor

1- Llevan casi 30 años siendo coherentes con su discurso artístico. Son minuciosos para componer. Las estructuras, métricas y ritmos son complejos y lo interesante es la convergencia del virtuosismo con las melodías derechamente pop de Keenan.

2- Creo que se esperaba tener a Tool en plataformas para acceder a cualquier álbum sin necesidad de YouTube o un CD player. Acá se consume bastante rock.

3- Ænima. Me explotó la cabeza. Una obra de arte, me atrapa de inicio a fin. El mundo visual que generan es rarísimo. Recuerdo haber comprado el disco y observar mucho rato la portada que se movía.

"Lobo" Araneda, productor radial

1- Me gusta por su coherencia. Las melodías oscuras y la mezcla progresiva con elementos más duros del metal fueron una fórmula cautivante desde el primer momento.

2- Porque tenemos cercanía con los sonidos que expresan angustia y desencanto.

3- Undertow. Fue mi primer contacto. Canciones como "Prison sex", "Sober" y "Bottom" marcaron el camino que me conecta hasta hoy con su obra.

Pato Cuevas, periodista y conductor

1- Al igual que el debut de RATM, con Tool el rock pesado maduró y se sacó de encima la estupidez del neo glam ochentero. Tiene un vocalista particular, letras con un trabajo más original, menos predecible.

2- No lo sé. Siempre me ha intrigado cierta devoción del público chileno con el heavy metal y la música romántica.

3- Undertow es el único disco de Tool lo suficientemente interesante para alguien que no sea cultor del estilo y quiera escuchar algo bueno de la banda.