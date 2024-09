Matteo Bocelli a fondo: “Siempre es agradable recibir cumplidos, pero espero tener buena voz”

Las horas cantando viejas canciones de la rica tradición italiana, le permitieron a Matteo Bocelli (Forte dei Marmi, 1997) forjar su gusto por la música. Durante su niñez solía cantar junto a su padre, el afamado tenor Andrea Bocelli. “Había canciones divertidas para un niño que cantábamos juntos. Pero mi padre cuando era muy joven, tocaba mucho en los bares de piano toda la música que viene de la canción italiana que va de los años 60, 70, 80. Había artistas como Lucio Dalla, (Lucio) Battisti, Francesco de Gregori. Eran canciones antiguas que solía tocar con su guitarra y solíamos cantar juntos”.

Matteo se formó como artista desde niño. Pero solo en la adultez decidió pasar al frente del escenario. En 2018, cuando tenía 21 años, grabó junto a su padre la canción Fall on me, el single que le dio visibilidad. Y también le dio la chance de subir al escenario por primera vez a cantar con él. Ya no era el salón de la casa, como cuando era niño. Ahora era en serio.

“Fue obviamente justo después del lanzamiento de Fall on me -dice Matteo-. La primera gira que hicimos juntos comenzó en Canadá. Creo que estuvimos en Montreal. Ese fue el primer show que hice con él. Tengo que ser honesto, estaba bastante aterrorizado”.

Desde entonces, pasó un tiempo antes de dar el paso más obvio. En el intertanto, la colaboración fue su salida. Compartió con su padre y su hermana menor, Virginia, en el disco navideño A Family Christmas (2022).

-¿Cómo fue crecer con un padre cantante?

Desde fuera entiendo que a veces es como, wow, usted creció con Andrea Bocelli. Para mí, era simplemente mi padre. Obviamente, sabía lo que estaba haciendo, que era alguien especial en la forma en que estaba haciendo música. Definitivamente aprendí muchas cosas, no sólo vocalmente hablando, sino también cómo enfocar una carrera. Me siento muy afortunado por ello. Así que sí, es especial si me paro a pensarlo, y siempre que hablamos de música, entiendo que ha sido una suerte crecer con él.

Recién en 2023, a un lustro de su debut, Matteo lanzó su primer disco, titulado simple y conciso, Matteo. Se trata de una colección de canciones escritas y compuestas por experimentados compositores, como Matthew y Ed Sheeran, Jesse Shatkin (Miley Cyrus, Sia, Kelly Clarkson) y Stuart Crichton (Backstreet Boys, Louis Tomlinson). Según el cantante, hubo varios imponderables que explican por qué se tomó tanto tiempo para el debut en disco.

“Una de las principales razones, por desgracia, ha sido la pandemia, y eso es lo que nos hizo perder dos años -dice-. Pero siempre intento ver el vaso medio lleno y no medio vacío Para mí, han sido dos años de investigación. Y creo que de alguna manera han sido importantes y útiles para entender mejor la dirección de mi música. Finalmente, mi primer álbum en solitario, ha salido a finales de 2023″.

Fue precisamente uno de los temas compuestos por Ed y Matthew Sheeran, Chasing Stars, uno de los sencillos más destacados del disco. En su letra, se refiere a la relación con el padre. “Cuando era más joven, mi padre era mi héroe/Me puso sobre sus hombros, cantamos a la luna, luna”. De alguna forma, esa idea de rememorar la infancia y cantar juntos, le llegó a Matteo.

“Esa es una canción escrita por Ed Sheeran -dice-. Pero como siempre digo, tenemos en común algún aspecto de nuestra infancia, en el sentido de que a nuestros padres siempre les gustó la música y transmitieron esta pasión a sus hijos. Recuerdo que cuando me envió la idea de esta canción, me emocioné mucho porque no era sólo una melodía bonita, sino que además había un significado importante detrás, un significado que es auténtico para mí. Y entonces dije, sí, debo tener esta canción en mi primer álbum”.

-¿Cómo fue la experiencia de trabajar con Ed Sheeran?

Definitivamente ha sido muy emocionante tener una de sus canciones en mi primer disco, sobre todo porque siempre ha sido mi ídolo, mi artista número uno, ha sido una gran inspiración para mí. Me siento muy privilegiado. Pero, sinceramente, ha sido muy fácil trabajar con él porque sabe lo difícil que es al principio de una carrera hacer música como uno la siente. A veces las discográficas te presionan diciéndote cómo tienes que hacer música. Él sabe de qué va esto. Me dejó la libertad de desarrollar la canción a mi manera. Creo que eso es muy inteligente.

-Y sobre desarrollar las canciones a su manera, ¿busca su estilo? ¿Toma algo en la forma de cantar que tiene su padre?

No, siempre intento crear mi propio estilo. A veces parece que se entremezclan porque obviamente nací con mucha ópera escuchando a mi padre cantar, escuchando esas voces increíbles como Frank Sinatra, Whitney Houston. Así que incluso en mi espectáculo, a veces traigo esas canciones, esas versiones que mi padre también cantaba en sus discos. Pero siempre intento hacerlas a mi manera, a mi estilo. Y sí, el pop es sin duda el género musical que más me gusta. Y es el género musical que me permite expresar mis experiencias vitales, mis emociones, mis sentimientos. Y espero que la gente lo sienta.

A la hora de mencionar sus artistas favoritos, Bocelli deja en claro que su gusto es flexible; puede escuchar sin sobresaltos desde pop melodioso, hasta arias de ópera. “Definitivamente, Ed Sheeran es uno de ellos. Si tengo que elegir un disco suyo, probablemente elegiría ÷ (Divide, 2017). No es fácil, tengo que ser honesto. Definitivamente, también elegiría al compositor (Giacomo) Puccini. En el mundo de la ópera, es mi favorito. No sé qué ópera elegiría porque incluso ahí, hizo tantas grandes. Probablemente la más conocida sea Nessun dorma, de Turandot, así que probablemente elegiría esa. Pero también hay talentos italianos increíbles que no triunfaron fuera de Italia, pero que me gustan mucho. Por ejemplo, Battisti, que era principalmente frontman. Él escribía la música y luego Mogol era el letrista. Ha sido uno de los artistas de más éxito en Italia. Y creo que escribieron canciones que durarán para siempre”.

Matteo Bocelli

Una noche con Matteo en Viña del Mar

Por estos días, Matteo Bocelli alista su regreso a Chile. Un reencuentro con la audiencia local, que en febrero le prodigó una calurosa bienvenida al momento de presentarse como invitado en el show de su padre, Andrea, durante el Festival de Viña. Ahora vuelve en solitario con su espectáculo A Night with Matteo, el próximo 6 de octubre en el Movistar Arena. Una ocasión, en que interpretará un repertorio que contiene su material pop, pero también algunos guiños a la música clásica, que todavía ronda por su vida.

“Será un espectáculo más desarrollado, porque normalmente actúo en locales de unas mil o dos mil personas. Aquí estamos hablando de un espectáculo que probablemente se acercará a las 7.000 personas. Así que creo que esto va a tener un escenario lleno de más músicos. Tengo muchas ganas porque espero que sea otra gran celebración. El repertorio es principalmente pop, pero sí, me gusta traer un poco de música variada y divertida”, dice Matteo.

Pero a Matteo le es inevitable recordar los días con su padre en Viña del Mar. No solo porque fue el show musical que logró la más alta sintonía esta temporada (32,5 puntos de rating promedio, según los datos de Kantar Ibope), sino que su presencia como invitado generó comentarios en las redes sociales, donde llamó la atención por su capacidad artística y su buena presencia.

“Tengo muchos recuerdos visuales, pero también sigo teniendo la sensación dentro de mí. Siempre que vuelvo con el pensamiento a Viña del Mar tengo una hermosa sensación en mi interior, una hermosa emoción, una emotiva gratitud hacia el público que me mostró tanto apoyo y cariño. Y tanta felicidad porque yo, mi familia, la gente que trabaja en mi proyecto, estábamos muy emocionados por la reacción del público. Y estas cosas no pasan muy a menudo. Soy el tipo de persona que realmente agradece estas cosas. Siempre que ocurren, creo que es muy importante vivir el presente, vivir, y comprender lo afortunados que somos de ganarnos la vida haciendo música y de recibir tanto amor de la gente”.

-En la presentación, hay un momento en que canta Quando, quando, quando, y bajó a cantar entre el público de los palcos. ¿Eso estaba preparado? ¿Lo improvisó en el momento?

No, es bastante común que en mis espectáculos el momento de Quando, quando, es el momento en que voy entre el público, porque mis shows se componen principalmente de baladas. Así que elijo un par de canciones que son un poco más movidas, y es el momento en el que me gusta interactuar más con la gente. Siempre los invito a bailar conmigo. Y honestamente, en Viña del Mar, no necesité decirles qué hacer. Hubo inmediatamente una química entre nosotros. Y cuando bajé las escaleras, la gente se volvió loca. Y sí, sentí esa conexión.

-Yo estaba esa noche en la Quinta Vergara, y tanto en la audiencia como en las redes sociales, muchas chicas comentaron que usted es un hombre guapo. ¿Qué piensa de esos cumplidos? ¿Cómo se los toma?

Creo que todo es importante. En primer lugar, obviamente, espero tener una buena voz, ser capaz de expresar sentimientos a través de mi voz. Pero hoy en día todos sabemos que ser guapo también es una ventaja. Y no estoy diciendo que yo sea un chico guapo, sólo leo los comentarios de la gente. Así que al final, incluso me hacen creer esto. Pero está bien. Creo que todo esto es parte de una carrera. Siempre es agradable recibir cumplidos. Simplemente espero merecerlos.

Matteo Bocelli se presentará en Chile el próximo 6 de octubre en Movistar Arena. Las entradas se pueden adquirir vía Puntoticket.