Una metamorfosis brutal: cómo Colin Farrell se transformó en El Pingüino

Tras la breve aparición de El Pingüino en The Batman (2022), el largometraje dirigido por Matt Reeves con Robert Pattinson en el rol del hombre murciélago, el actor irlandés Colin Farrell (48) volvió a ser convocado para interpretar al personaje, esta vez para su propia serie en solitario en la plataforma Max.

Y así no más, el delgado (aunque fibroso) Farrell pasa por todo un proceso de transformación para dale vida al contundente Oswald Cobb, un ninguneado criminal menor, lugarteniente de Carmine Falcone, quien ve en la muerte de su jefe una oportunidad de oro para hacerse con el control del crimen. Entre sus rasgos distintivos, además de la astucia y mucha “calle”, Cobb tiene un sobrepeso evidente, un cuerpo dañado, tajado, y un pie defectuoso que lo hace cojear. De ahí el apodo (que por cierto, detesta).

La serie se estrenará el 19 de septiembre en HBO y el streaming Max.

En rigor, el diseño de la transformación corre por cuenta del artista Mike Marino, quien ya había tomado ese rol en 2022. Para ello, hace que Farrell se coloque un traje que abulta su cuerpo, cubriendo el suyo por completo. “Básicamente estaba cubierto de muñecas y tobillos. Lo único que era propio de mí eran mis manos y mis pies”, dijo el actor en charla con la revista People.

Para el tajeado rostro del criminal, Farrell debía pasar por una extenuante rutina de 3 horas diarias. Pese a ello, aseguró que no se aburría en ese proceso. “Nunca me aburrí. Quiero decir, cuando llegamos a las dos horas y 45 minutos, estaba un poco...”, señala. Y agrega: “Porque tuvieron que pintar con aerosol como siete piezas diferentes, gorra de béisbol, peluca encima de la gorra de béisbol, y luego se pusieron a pintar con aerosol cada pequeña marca de viruela, cada pequeño grano, cada pequeño pliegue, cada pequeña cicatriz”.

“Si no fuera por el diseño de Mike, te lo digo ahora, si fuera solo yo con un maldito cigarrillo y un sombrero de copa y un poco cojo y un paraguas que era una ametralladora, no habríamos tenido el programa de HBO”, agregó.

El Pingüino. Foto Max.

En los extras de la serie, Mike Marino comentó: “Tengo que expresar lo que siento a través del diseño. Así que en The Batman me tomé licencias con él. Le puse una gran cicatriz en la cara, le di una nariz larga muy específica que parecía un pico desde un costado. Todos estos elementos se unen para crear una personalidad sin que Colin siquiera tenga que hablar”.

Sobre la construcción misma del maquillaje, Marino dijo: “Tenemos que achatarle el pelo, y luego esculpimos la calva postiza que se adhiere a eso y la pintamos para que parezca piel. Luego adherimos el cuello, luego siguen las mejillas, luego los inferiores que se colocan y se enganchan a las mejillas. Luego tenemos el mentón, que cambia la forma. Luego la nariz y el labio superior, este empuja hacia arriba y luego le pegamos las cejas, que le dan ese aspecto de pájaro o de pingüino”. Finalmente, se coloca el cabello. “Tiene entradas, el pelo va hacia atrás y se peina de lado”.

Sin embargo, un detalle de la construcción del traje llamó la atención de Farrell. Ya que en una escena el pingüino aparece desnudo, el diseñador no dejó pasar un detalle crucial. “Marino es tan retorcido y brillante. Me dijo: ‘Te hice un pene de pingüino’ -recuerda Farrell-. Le dije: ‘¿En serio? Ni siquiera lo van a ver. No sé si quiero caminar por el set con un pene de pingüino’. Y él me respondió: ‘No, no, no, amigo. Es desmontable, tiene velcro. Tiene un pico al final’. Así que tenía un pene de pingüino”.

La pieza más grande del traje de baño estaba alrededor de los hombros y la espalda de Farrell. “Era como el ancla y llegaba hasta la barbilla. Y luego el traje de baño iba debajo. Tuvieron la amabilidad de hacerme también una joroba”, explica el irlandés.

Finalmente, Farrell comentó qué sentía cuando se veía enfundado en tamaño traje. “No es que haya perdido por completo el sentido de mí mismo, pero fue muy poderoso conocerme a mí mismo de cierta manera durante 45 años y ver un reflejo. Y también me hizo tomar conciencia de cuánto me identifico con mi apariencia”.

“En cuanto me miré al espejo y no vi nada de mí, tuve una pizarra en blanco más grande de lo que suelo tener [cuando voy] a trabajar”, agregó, antes de darle crédito a la showrunner Lauren LeFranc y a su equipo de escritores por llenar esa ‘pizarra en blanco’. Fue increíble. Fue realmente muy, muy poderoso. Fue algo muy poderoso y una experiencia hipnótica”, agregó.

La serie El Pingüino acaba de estrenar su quinto capítulo, de los 8 que tiene la temporada. Los hechos se ubican inmediatamente posteriores a los narrados en The Batman. El Pingüino servirá de nexo con el segundo largometraje centrada en el Batman de Pattinson, que se lanzará en los cines en 2026. Sus ocho capítulos cumplen con esa misión, pero también alcanza una identidad propia y propone un viaje por las cloacas de Gotham a través de un villano letal pero con matices.