Biden se reunirá con palestinos enojados porque no ha revertido las políticas de Trump

Se espera que el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reúna el viernes con los líderes de la Autoridad Palestina que no están contentos con su fracaso en revertir el enfoque de la administración Trump sobre el conflicto palestino-israelí, algo que, según argumentan, hace que la perspectiva de un acuerdo político sea más remota.

La administración Biden ha adoptado los Acuerdos de Abraham, negociados por Trump, en los que algunos estados árabes reconocieron a Israel sin exigir ningún acuerdo sobre los palestinos. Después de llegar el miércoles a Tel Aviv, Biden dijo que no esperaba avances en un Estado palestino en el “corto plazo”.

Sin embargo, el presidente añadió que un Estado palestino junto a Israel “sigue siendo, en mi opinión, la mejor manera de garantizar el futuro de la misma medida de libertad, prosperidad y democracia para israelíes y palestinos por igual”.

Los líderes de la Autoridad Palestina también expresaron su enojo con una investigación de EE.UU. que concluyó que una periodista estadounidense-palestina que fue asesinada a tiros durante una redada israelí en Cisjordania probablemente murió por disparos militares israelíes, pero no encontró evidencia de que ella fuera atacada deliberadamente.

Un mural del artista palestino Taqi Spateen muestra a la asesinada periodista palestino-estadounidense Shireen Abu Akleh en una parte del controvertido muro de separación de Israel, en la ciudad cisjordana de Belén. Foto: AP

“Esta visita solo es importante para Estados Unidos e Israel”, dijo Ahmad Majdalani, un alto funcionario cercano al Presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. “Nosotros, como palestinos, no estamos presentes en la agenda. Biden no tiene ni la voluntad ni la visión para impulsar un horizonte político”.

El “horizonte político” se ha convertido en un término palestino para las conversaciones que podrían conducir a un Estado palestino independiente, que se suspendieron en 2014 y nunca se reiniciaron seriamente.

Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de Biden, dijo que los pasos hacia una resolución política del conflicto palestino-israelí estarían en la agenda del viaje. “Queremos ver pasos que sean útiles”, dijo Sullivan. “No queremos ver pasos que retrasen o restrinjan una solución positiva de dos estados”.

El exprimer ministro israelí Benjamin Netanyahu se opuso al establecimiento de un Estado palestino independiente en sus últimos años en el cargo, y el gobierno israelí saliente dijo que había demasiado desacuerdo dentro de su coalición sobre el tema para entablar conversaciones de paz.

Las encuestas muestran que el apoyo a un modelo de dos Estados ha caído por debajo de la mayoría entre israelíes y palestinos en los últimos años, pero ninguna otra solución al conflicto cuenta con mayor apoyo de ninguna de las partes.

Antes de la visita de Biden, las autoridades israelíes manifestaron el miércoles que miles de palestinos indocumentados recibirían documentos de identidad y que algunas construcciones palestinas en Cisjordania obtendrían aprobaciones excepcionales. Israel también dijo que cumpliría una promesa anterior de emitir más permisos para que los palestinos de Gaza trabajen en Israel, donde pueden ganar salarios mucho más altos.

El viernes, durante una visita al Hospital Augusta Victoria, Biden planea anunciar el financiamiento de EE.UU. para la Red de Hospitales de Jerusalén Este, según un alto funcionario de la administración de Biden. Luego de la reunión entre Biden y Abbas, se espera que EE.UU. describa varias medidas económicas, incluido un esfuerzo para ayudar a desarrollar 4G en Cisjordania y Gaza, dijo el funcionario.

Los funcionarios palestinos dicen que los incentivos financieros no son suficientes para compensar la falta de apoyo político de Estados Unidos para una solución de dos Estados.

“Queremos movimientos políticos, no financieros”, dijo Azzam Al-Ahmad, un alto miembro del partido Fatah, de Abbas. “Si Biden no nos trae nada, no queremos tener nada que ver con esta relación”.

El Presidente palestino, Mahmoud Abbas, habla durante una conferencia de prensa en Nicosia, Chipre, el 14 de junio de 2022. Foto: Reuters

Los líderes palestinos también expresaron su decepción por el hecho de que Biden no cumplió su promesa de reabrir las oficinas palestinas en Washington o restablecer un consulado para los palestinos en Jerusalén. La administración Trump dijo que cerró la oficina de la Organización para la Liberación de Palestina porque los palestinos no participarían en conversaciones de paz con Israel, y dijo que podría realizar el trabajo consular para los palestinos de manera más eficiente a través de la embajada de Estados Unidos en Israel.

Para reconstruir los lazos con los palestinos, Biden prometió durante su campaña presidencial reabrir un consulado en Jerusalén, y su administración dijo que reabriría la misión en Washington poco después de que asumiera el cargo.

Para complicar el viaje de Biden está la furia palestina por los hallazgos del Departamento de Estado de EE.UU. sobre la muerte de la periodista estadounidense-palestina Shireen Abu Akleh durante una incursión israelí en Cisjordania en mayo.

Estados Unidos dijo que si bien los soldados israelíes probablemente mataron a la periodista de Al Jazeera, no había evidencia de que su asesinato fuera intencional. Los funcionarios palestinos dicen que su propia investigación demostró que Abu Akleh fue asesinada intencionalmente y que la declaración de los Estados Unidos estaba limpiando a Israel de un crimen.

Sullivan dijo que el secretario de Estado Antony Blinken habló recientemente con la familia de Abu Akleh y los invitó a EE.UU. para discutir el tema.

“Es alguien que es periodista, un ciudadano estadounidense. El presidente, el secretario de Estado, todo el equipo llora por la familia. Es una tragedia horrible, y continuaremos trabajando y comprometiéndonos profundamente con ella”, dijo Sullivan.

Al-Ahmad expresó que el liderazgo palestino está considerando terminar la cooperación de seguridad con Israel y romper su relación con EE.UU. como protesta. La Autoridad Palestina suspendió las relaciones con la administración Trump después de que trasladara la embajada de EE.UU. de Tel Aviv a Jerusalén en 2018, y suspendió temporalmente la cooperación de seguridad con Israel en el pasado, pero luego la reanudó rápidamente.

Cartel de un grupo israelí de derechos humanos que dice "Señor presidente, esto es apartheid" en la ciudad de Belén, en Cisjordania, antes de la llegada de Biden a la región. Foto: AP

La administración Biden ha presionado a Israel para que evite la construcción de asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este que podrían socavar un posible futuro Estado palestino. También renovó alrededor de US$ 500 millones en ayuda a los palestinos, principalmente a UNRWA, la agencia de las Naciones Unidas que maneja a los refugiados palestinos, poniendo fin a una congelación de la era Trump.

Pero con una larga lista de crisis pendientes tanto en el extranjero como en el país, los funcionarios estadounidenses no creen que deban dedicar un tiempo valioso al estancado conflicto israelí-palestino, dijeron los analistas.

“Medio Oriente no es la prioridad, y Biden tiene pescado más grande para freír en China, Rusia y Ucrania. E incluso dentro de Medio Oriente, Irán, Arabia Saudita, Yemen y muchas otras cosas tienen prioridad sobre el mantenimiento del edificio de un proceso de paz que, como mínimo, está inactivo”, dijo Natan Sachs, quien dirige el Centro de Política para Medio Oriente en la Institución Brookings.

Una de las razones por las que la relación sigue estancada es la política palestina que paga estipendios a las familias de los palestinos asesinados por las fuerzas israelíes o encarcelados por Israel por terrorismo. Los funcionarios palestinos defienden los estipendios como bienestar para las familias necesitadas.

Sin un cambio en esa política, que según Israel fomenta el terrorismo, el apoyo en Washington para cumplir con las solicitudes políticas de la Autoridad Palestina sigue siendo débil. La administración Biden también enfrentaría numerosos obstáculos legales, dijo Ghaith al-Omari, exasesor del equipo de negociación palestino y miembro principal del Instituto de Washington para la Política de Medio Oriente.

“Esto se puede superar si hay un gran impulso para enmendar las leyes, pero eso requeriría el gasto de un gran capital político interno de EE.UU. Y este problema simplemente no se considera una prioridad”, dijo Al-Omari.

La Autoridad Palestina sopesó brevemente reformar la política de estipendio después de que Biden asumiera el cargo en 2021, pero la propuesta se ha archivado por ahora.

El liderazgo palestino también comparte la responsabilidad del estancamiento político, dijo Nasser Al Kidwa, exenviado palestino ante las Naciones Unidas.

“Entiendo lo que están diciendo, que no estamos en su agenda. Pero ¿qué hemos hecho para cambiar eso? Estos grandes poderes no funcionan para nosotros. No hay nada gratis en la política”, dijo Al-Kidwa, quien se ha convertido en un crítico de Abbas, de 87 años, quien ha tenido el poder, pero no elecciones, desde 2005.