A 13 meses de separarse de Massú: Dominic Thiem se retira del tenis a los 30 años

Dominic Thiem (117° ATP) anuncia su retiro del tenis profesional con 30 años. El ex pupilo de Nicolás Massú dejará la actividad a final de temporada debido a los problemas que ha tenido para volver a su mejor nivel tras una seria lesión en la muñeca derecha.

“Tengo un anuncio muy importante, triste, pero también muy bonito. La temporada 2024 es mi última. Pondré fin a mi carrera al final de la temporada”, mencionó esta mañana en sus redes sociales. El anuncio se realizó a través de un video en donde además explicó los motivos que lo llevan a tomar esta determinación. “En primer lugar, mi muñeca no se ha recuperado de manera adecuada. En segundo lugar, debo escuchar mis sensaciones internas. He estado pensando en esta decisión. Llevo mucho tiempo reflexionando sobre ello y lo he hecho con mucha cautela. Debo valorar el increíble viaje que ha sido para mí ser tenista profesional”, expuso.

Thiem ha levantado 17 títulos ATP durante su carrera, entre los que se incluyen el US Open de 2020 y el Masters 1000 de Indian Wells en 2019, ambos bajo la dirección de Nicolás Massú, quien acompañó al austriaco hasta abril de 2023.

Los años en que Thiem y Massú trabajaron juntos fueron sin duda los más exitosos para el europeo, quien en dicho periodo también fue número tres del mundo y alcanzó las finales de Roland Garros en 2019 y el Abierto de Australia en 2020.

Eso sí, todo comenzó a cambiar en junio de 2021, cuando el nacido en Wiener Neustadt sufrió una lesión en su muñeca derecha disputando el Mallorca Open. La complicación física lo llevó al quirófano y a perderse todo lo que quedaba de aquella temporada. De hecho, volvió a la competencia recién en marzo de 2022 y siendo 352 del mundo.

Pese a que Thiem intentó volver a su mejor forma, las derrotas y recaídas fueron una tónica en estos últimos años, provocando incluso que en abril de 2023 decidiera dejar de trabajar con Nicolás Massú. “Qué viaje tan increíble; Pero, por desgracia, todo tiene un final y el nuestro ha llegado ahora”, expuso en aquella ocasión el cuatro veces finalista de Grand Slams.

Estos últimos meses ya había planteado la opción de retirarse si no lograba recuperar un puesto entre los mejores del mundo, algo que finalmente le fue imposible. En lo que va de temporada solo ha logrado ganar un partido en un cuadro principal ATP y su mejor resultado ha sido octavos de final en el Challenger de Zadar.

La prensa de su país aclara su última parada como profesional será en el ATP de Viena que se disputa a final de temporada. Antes, lo más probable es que reciba invitaciones de los torneos más importantes del planeta, entre ellos el US Open, único grande que pudo conquistar en su carrera.

“He tenido éxitos, he levantado títulos que jamás hubiera imaginado. Este viaje ha sido increíble, con sus buenos y malos momentos. Ha sido una experiencia increíble por la que me siento muy agradecido. Al final, he llegado a la conclusión de que terminar mi carrera al final de la temporada es la única decisión correcta. Me siento muy feliz y motivado por todo lo que depare el futuro. Les dejo más detalles, reflexiones junto a mi familia y recuerdos de mi carrera en el blog que publicaré mañana”, dijo a modo de cierre en el registro donde anunció su adiós al profesionalismo.