Adiós al Mundial: La Roja Femenina queda eliminada del Sudamericano Sub 20

Se acabó el sueño mundialista de la selección chilena femenina Sub 20. Este jueves, se selló su eliminación del Sudamericano de la categoría, que se desarrolla íntegramente en el Estadio Nicolás Chahuán de La Calera, tras caer por 1-0 con Colombia, en el cierre del grupo A.

La Roja, dirigida por Andrés Aguayo, necesitaba una victoria sobre las cafetaleras para avanzar al cuadrangular final, por uno de los dos cupos de la Conmebol para el Mundial de Costa Rica. En el primer turno, la victoria de Venezuela sobre Argentina aumentaba las esperanzas de las chilenas. Pero el equipo nacional no pudo ante un rival superior.

El único tanto del partido fue convertido por Gisela Robledo, en los cuatro minutos de juego. La arquera Antonia Canales, la capitana del equipo, tuvo una floja reacción ante el remate de la jugadora rival, a su primer palo. Pasados los 20′, la golera de Colo Colo cometió una imprudencia ante una colombiana en el área, pero no se sancionó falta penal.

Con el resultado, Chile quedó cuarto en el grupo A del certamen, con cuatro puntos. La Roja ganó solo un partido en el Sudamericano: 3-0 a Perú, por la segunda jornada. Su único empate fue en la inauguración, 0-0 con Argentina. Además, perdió dos veces: 2-0 con Venezuela y el 1-0 ante Colombia de esta noche. La Vinotinto ganó el grupo con 10 puntos, seguida por la Selección Colombia, con ocho. Ambos elencos clasificaron a la fase final. Por la zona B, ya está Brasil y falta el último clasificado, que se define este viernes.

Lamentablemente para el fútbol chileno, la Sub 20 femenina no pudo repetir la hazaña que logró el equipo de la categoría Sub 17, que consiguió un cupo para la Copa del Mundo de India.