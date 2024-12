“Ahora niega al hijo”: el nuevo escándalo que sacude a Jordhy Thompson

La tormentosa historia entre Jordhy Thompson y Camila Sepúlveda suma un nuevo capítulo. Si bien, el delantero había sido formalizado por homicidio frustrado el año pasado, la pareja retomó su relación e incluso el futbolista anunció que sería padre. No obstante, la tranquilidad nuevamente se vio interrumpida por una nueva crisis.

Las primeras señales de esto las dio la joven, quien publicó en sus historias de Instagram severos descargos contra el futbolista que hoy juega en el FC Orenburg de Rusia, país en el que viven juntos.

“No estoy funando a nadie, pero si me van a estar hablando a través de live, de las que después se arrepienten y negando a un hijo solo por un enojo, eso no lo permitiré, así que cierra tu boca y deja de andar pa’ la tele”, escribió.

La mujer no se quedó ahí también acusó al deportista de no reconocer su paternidad. “Y ahora niega al hijo jajajaja que él mismo quiso hacerlo público jajajaja empezó la película de nuevo. Ojo que tú partiste con tus show de tus lives para variar como estay poco picado jajaja”, expresó Sepúlveda.

La respuesta del antofagastino no se hizo esperar. “Yo voy a hacer mi vida tranquilo, no le debo nada a nadie. No digan cosas que no son, gente, por favor”, contestó.

Una compleja historia

La pareja enfrentó duros episodios de violencia intrafamiliar que está siendo siendo investigados por la Justicia. En aquella ocasión fue formalizado por haber intentado asfixiar a su pareja tras un cumpleaños.

La situación hizo que el jugador pasara varios días en la cárcel antes de recuperar su libertad y fichar en el fútbol ruso. Luego, sorprendería retomando la relación.

En las últimas semanas, Thompson ha sido fuertemente criticado por el exdirectivo del club que lo fichó. En diálogo con Metaratings, Dmitry Andreev, exgerente deportivo del Orenburg, se lanzó contra el chileno y lo cuestionó duramente.

“Jugó bien la segunda parte de la temporada pasada cuando llegó, pero fracasó la primera parte de esta, debido a su cabeza. No tengo claro cómo seguirá relacionándose con el fútbol”, señaló el otrora directivo del club del zurdo.