Alejandro Tabilo asegura la mejor ubicación de su carrera en el ranking ATP

Alejandro Tabilo sigue viviendo unos días de ensueño. El tenista nacional ha llevado a cabo una gran actuación en el Masters 1000 de Roma que le ha permitido alcanzar los cuartos de final por primera vez en este tipo de torneos.

El camino de la segunda raqueta nacional comenzó en la segunda ronda del torneo italiano, momento en el que debutó con una impecable presentación contra el alemán Yannick Hanfmann (59°).

Todo mejoró en los dieciseisavos de final, instancia en la que debió medirse con Novak Djokovic. El representante nacional se esforzó al máximo y consiguió vencer al número uno del mundo, registrando así su mejor victoria como profesional e inscribiéndose en los octavos de final.

Este martes enfrentó al ruso Karen Khachanov (18°) y el recorrido siguió intacto. En dos sets consecutivos de 7-6(5) y 7-6 (10) Tabilo consiguió imponerse y avanzar a los cuartos de final donde chocará contra el chino Zhizhen Zhang (56°).

Con todo esto, el chileno nacido en Canadá ha conseguido importantes puntos que le permitirán dar un salto importante en la clasificación que se hará oficial este lunes, ingresando al Top 30 del mundo.

Por el momento Tabilo aparece en el ranking en vivo en la 28° ubicación, posición que le permitirá ser cabeza de serie en la arcilla de Roland Garros.

De esta forma, el chileno extiende su gran presente sobre esta superficie, pues hace algunos días se coronó campeón en el Challenger 175 de Aix-en-Provence, Francia. Considerando aquello, el representante nacional acumula siete victorias consecutivas en este terreno, un registro que pretende seguir extendiendo.

Cabe señalar que este paso por Roma también le ha significado un gran beneficio económico. Por avanzar a los octavos de final recibió 94.862 dólares y ahora, por pasar a cuartos, recibió otros 173.758 dólares.

Bunas sensaciones

Tras vencer a Khachanov, Alejandro Tabilo compartió unas palabras con el público presente en las gradas. “La sensación es increíble. Hemos trabajado muy duro con el equipo. Estar en mis primeros cuartos de final de Masters 1000 es algo maravilloso. ¡Me siento fantástico!”, comenzó diciendo el ganador.

“Había bastante nervios. Los brazos me pesaban muchísimo. En los últimos puntos de servicio no podía más y decidí jugármela con el saque y la volea. He empezado a usarlo más y eso me ha ayudado. En el último punto no sabía si sacar abierto o sobre la T, así que lancé la pelota al cuerpo. Por suerte, pude cerrar el partido ahí”, explicó sobre el punto definitivo.

También se dio el tiempo para referirse al triunfo sobre el serbio en la ronda anterior. “La victoria ante Djokovic de hace dos días fue una locura”, sostuvo. “El primer día intenté apagar el teléfono y estar junto a mi equipo, con las personas cercanas. Estoy feliz por haber sabido refrescar la mente, salir a la cancha y volver a mostrar mi tenis”, cerró Tabilo.