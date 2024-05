Alejandro Tabilo buscará su revancha en el dobles de Roland Garros

Después del duro golpe que significó para Alejandro Tabilo su eliminación en la primera ronda de singles de Roland Garros ante el belga Zizou Bergs, el tenista nacional se enfocará en la competencia de dobles que comienza este jueves. Ahí tendrá como compañero al ecuatoriano Diego Hidalgo, con quien tendrá un duro estreno en el torneo.

La dupla sudamericana se medirá ante los alemanes Tim Puetz y Kevin Krawietz, que ocupan el número 14 del ranking mundial. Mientras que el chileno, más dedicado al singles, se ubica 256 de la clasificación planetaria e Hidalgo es 78. De todas formas, Jano este año inauguró su palmarés en la modalidad, quedándose con el título del Chile Open junto a Tomás Barrios.

El horario del estreno todavía no lo define la organización, lo que será confirmado durante el transcurso de este miércoles. De esta forma, Ale jugará por primera vez el cuadro principal de esta modalidad en París, tal como lo hizo en singles en esta edición.

En esta última competencia, Tabilo explicó que tuvo algunos problemas durante el partido frente a Bergs. “Después de quebrar en el segundo set, no me empecé a sentir muy bien de la cabeza, el cuerpo entero… tenía demasiado dolor de cabeza. Tomé algunas pastillas para que se me quitara el dolor, pero no me funcionó hasta el final del partido, cuando me empecé a sentir un poco mejor”, relató en conversación con ESPN.

“En la noche antes del partido no me sentí tan bien, desperté en medio de la noche con mucho dolor de cabeza, no sé si habrá sido algún virus. Durante el partido le dije a mi equipo que ni siquiera estaba nervioso, pero no podía hacer nada con mi cuerpo, sentía mucho dolor”, justificó.

La gira de pasto

Alejandro Tabilo también aparece inscrito en varios torneos de la gira de pasto previo a Wimbledon. A su confirmación en el ATP de Queen’s, se sumó su participación en el ATP 250 de Mallorca, que se disputará la semana previa al grand slam británico.

En la primera parada coincidirá con figuras como Carlos Alcaraz, Grigor Dimitrov y Álex de Miñaur. Mientras que en la segunda, los principales adversarios a vencer son el estadounidense Ben Shelton y el francés Ugo Humbert.

En tanto, Nicolás Jarry jugará en Queen’s, pero desde la qualy, pues no tenía contemplado jugar ese certamen. Sin embargo, la eliminación temprana en Roland Garros lo obligó a cambiar de planes.