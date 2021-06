Alemania obra el milagro y Cristiano se convierte en el goleador histórico de las selecciones

La definición del Grupo F terminó siendo infartante, tal como se esperaba del denominado grupo de la muerte. Cuando parecía que el tetracampeón del mundo perdía ante Hungría en su casa, un gol de Goreztka los clasificó a octavos de final y evitó la tragedia. Cristiano Ronaldo, con un doblete de penal ante Francia, se convirtió en el máximo goleador histórico de las selecciones y rescató el tercer lugar para su selección. Ambos partidos concluyeron 2-2.

Todo comenzó siendo alterado por la sorprendente Hungría ante Alemania en el Allianz Arena de Múnich. Tras la holgada victoria de los germanos frente a Portugal en la segunda jornada, parecía que este compromiso sería solo un trámite para quedarse con el primer puesto del grupo. Sin embargo, fue todo lo contrario. En el minuto 11 la pesadilla comenzó a desenvolverse para la Mannschaft, que recibió el gol húngaro tras cabezazo de Szalai luego de un gran centro de Sallai desde la derecha.

Precisamente en Hungría se desarrollaba un choque de gigantes: Portugal versus Francia. Se reeditaba la final de la última Euro donde los lusos se coronaron campeones ante los galos. Y tal como en aquella oportunidad, el equipo de CR7 golpeó primero. En un córner, Lloris pegó en la cara a Danilo Pereira y Mateu Lahoz no dudó en cobrar penal y amonestar al arquero francés. Cristiano Ronaldo decretó la apertura de la cuenta y quedó a solo un gol de convertirse en el goleador histórico de selecciones.

El partido entre ambas potencias no era lo que se esperaba. Las ocasiones de gol no abundaban y las acciones se sucedían mayoritariamente en el mediocampo. La única opción para el conjunto campeón del mundo llegó tras un dudoso penal a Mbappé que el árbitro español pitó de inmediato. Pese a los reclamos y a lo que mostraba la repetición televisiva, Mateu Lahoz no dio pie atrás. Benzema marcó la paridad.

El ariete del Real Madrid volvió a marcar en el 47′, recién iniciado el complemento, y nuevamente alborotó las cosas en el Grupo F. Con ese resultado, Portugal era eliminado. No obstante, Ronaldo volvió a salvar a su selección mediante otro tiro de penal, esta vez causado por una tonta mano de Koundé.

Con esta anotación, Cristiano se convirtió en el goleador histórico de las selecciones, con 109 conquistas. A este impresionante récord se le suma ser el máximo anotador en la historia del Real Madrid, de la Champions League y de la Eurocopa.

El empate entre galos y portugueses volvía a dejar a Alemania en el abismo. Sin embargo, las esperanzas resurgieron luego de que Kai Havertz convirtiera el 1-1 en el 66′, tras pivoteo de Hummels. Eso sí, la celebración no duró nada puesto que solo dos minutos después Hungría volvió a ponerse en ventaja, esta vez gracias a una desinteligencia defensiva que aprovechó Schäfer.

Parecía que un nuevo fracaso de Joachim Löw a cargo del tetracampeón estaba al caer, pero en el 84′ Leon Goretzka anotó el 2-2 final y clasificó a Alemania como segunda del grupo, mandó a Portugal al tercer lugar y eliminó a la digna y orgullosa selección húngara.

España despeja todas las dudas ante Eslovaquia

España consiguió este miércoles la clasificación a los octavos de final de la Eurocopa, quedándose con el segundo puesto del Grupo E tras golear por 5-0 a Eslovaquia. La selección de Luis Enrique al fin pudo conseguir una victoria aplastante que ayudara a recuperar la confianza en su selección, luego de las críticas recibidas por los empates frente a Suecia y Polonia.

El camino a la victoria llegó por medio de un regalo del arquero Duvrabka, que envió la pelota dentro del arco cuando intentó rechazarla al córner. Cuando finalizaba el primer tiempo, Laporte convirtió el 2-0 tras asistencia de Gerard Moreno.

La goleada tomó forma por medio de Pablo Sarabia, quien batió al portero con un tiro que se fue ajustado al poste derecho. El 4-0 llegó en el 67′: La goleada continuó en los 67′. Ferran Torres definió de taco tras recibir un centro arrastrado desde el sector derecho.

Más adelante, en los 72′, España siguió presionando y volvió a encontrar premio. Juraj Kucka, anotó un autogol al intentar despejar el balón después de un cabezazo de Pau Torres en el área chica.

Un 5-0 que sirve para recuperar la confianza antes de comenzar la ronda eliminatoria en la que comenzarán enfrentándose contra Croacia.