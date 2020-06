Álvaro Pereira recuerda el polémico Chile-Uruguay del 2015: “Fuimos a buscar a Jara entre diez, pero estaba lleno de Carabineros”

En Uruguay no olvidan el polémico duelo ante Chile en la Copa América del 2015. Álvaro Pereira, quien representó a la Celeste en el certamen que finalizó con el equipo que adiestró Jorge Sampaoli como campeón, reveló detalles de la reacción del plantel uruguayo tras el cruce entre Gonzalo Jara y Edinson Cavani. En ese compromiso, el actual ariete del Paris Saint Germain vio la tarjeta roja por golpear al chileno luego del conocido “dedo de Jara”.

El lateral manifestó que cuando coincidió con el lateral en Estudiantes de La Plata conversaron sobre lo ocurrido en el Estadio Nacional. “Gonzalo me contó todo el tema con Cavani... Me dijo que fue una cagada lo que pasó, pero ya está... Son cosas que pasan dentro de una cancha de fútbol. Sabes las cosas que yo he hecho", declaró a la radio argentina Concepto. Y añadió: “Cavani lo perdonó”.

Palito también contó que después del cotejo los jugadores de la Celeste fueron a buscar a Jara para encararlo. “Cuando terminó el partido pensamos que estaba en el doping, y lo fuimos a buscar. Éramos como 10 que queríamos entrar ahí, pero no estaba. Me acuerdo que se formó una barrera de carabineros, ahí reculamos, somos guapos pero tampoco la pavada”, concluyó.