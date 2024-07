Andrés Gallardo se despide de París 2024 tras caer contra el campeón olímpico

La aventura de Andrés Gallardo en los Juegos Olímpicos de París 2024 ha llegado a su fin. Este martes el deportista nacional cayó por 6-0 contra el campeón vigente del tiro con arco, el turco Mete Gazoz.

En la definición del primer set el europeo mostró todas sus credenciales al conseguir 30 puntos con sus tres flechas, mientras que el ariqueño sumó un total de 26 unidades (9,9 y 8).

En el segundo parcial Gazoz aseguró 26 puntos contra los 25 de Gallardo, lo que forzaba al nacional a tener una presentación impecable para seguir peleando por avanzar.

No obstante, el turco cosechó 29 puntos en el tercer set contra los 26 del chileno, lo que le entregó al campeón de Tokio 2020 el paso a los dieciseisavos de final.

Cabe destacar que esta esta es la primera presencia olímpica de Gallardo con 20 años, lo que le permite proyectarse para próximas citas de los anillos.

Su debut olímpico se había desarrollado el pasado jueves por las clasificatorias, donde terminó en el puesto 57° entre 64 competidores.

Presencia anticipada

El trabajo de Andrés Gallardo estaba enfocado en conseguir la clasificación para los Juegos de 2028, claro que tras imponerse en el selectivo nacional, aseguró su cupo en Francia.

“Durante todo el selectivo trabajé harto, le puse harto empeño. Mi enfoque estaba en los siguientes Juegos, pero fue una buena sorpresa. Podemos saber que el trabajo que estamos haciendo sirve”, comentó.

Antes del inicio de la competencia, el ariqueño expresaba sus sensaciones por lo logrado hasta el momento. “Súper emocionante saber que voy a estar con deportistas de alto nivel que han ganado medallas, es brígido pensarlo. Imposible no sentir nervios, pero igual estoy trabajando para poder manejarlos bien, con un psicólogo deportivo”, admitió hace algunos días en CDO.

“Son mis primeros Juegos, voy a dar lo mejor que pueda. Cualquier resultado en este punto es bueno, toda experiencia suma. Esto me sirve para saber qué se siente estar en unos Juegos, qué esperar y cómo prepararme para los siguientes. Si seguimos trabajando de la forma en que lo estamos haciendo podemos conseguir muchos más logros”, añadió.

También comentó como llegó al tiro con arco: la serie de televisión Arrow. “Hace nueve años, cuando tenía 12, me gustaba la serie; me armaba arcos con palitos de brochetas y disparaba en mi casa. Por eso me quedé acá en tiro con arco, porque me gustó”.