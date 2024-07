De practicar tiro con arco con palitos de brochetas a París 2024: la historia de Andrés Gallardo, el primer chileno en debutar en los JJOO

Hace sólo un mes y medio, Andrés Gallardo festejaba con su familia su primera clasificación a unos Juegos Olímpicos luego de ganar el selectivo nacional. Hoy, ya en Francia, el representante en el tiro con arco se prepara para ser el primer chileno en estrenarse en París 2024. Ha tenido un rápido crecimiento, tanto que reconoce que no esperaba este desafío gigante tan pronto: “Durante todo el selectivo trabajé harto, le puse harto empeño. Mi enfoque estaba en los siguientes Juegos, pero fue una buena sorpresa. Podemos saber que el trabajo que estamos haciendo sirve”.

A los 20 años, su nombre ya se ha ganado un espacio en el tiro con arco chileno y continental. Fue campeón nacional Sub 21, obtuvo una medalla de plata en la Copa Merengue de República Dominicana y una de bronce en el Panamericano juvenil de 2022. Este último éxito, hace dos años, fue fundamental para poder continuar con su carrera, en momentos en los que se tenía que definir entre el deporte o seguir estudiando técnico en automatización y robótica.

Ahora disfruta su presente. Sabe que será un momento imborrable en su vida: “Super emocionante saber que voy a estar con deportistas de alto nivel que han ganado medallas, es brígido pensarlo. Imposible no sentir nervios, pero igual estoy trabajando para poder manejarlos bien, con un psicólogo deportivo”, admitió hace algunos días en CDO.

Gallardo durante sus días previos a la competencia en París. Foto: IG Andrés Gallardo

Por lo mismo, Andrés es cauto respecto a las metas para esta participación en París. Considera que su paso por Francia le servirá como experiencia para futuras clasificaciones olímpicas: “Son mis primeros Juegos, voy a dar lo mejor que pueda. Cualquier resultado en este punto es bueno, toda experiencia suma. Esto me sirve para saber qué se siente estar en unos Juegos, qué esperar y cómo prepararme para los siguientes. Si seguimos trabajando de la forma en que lo estamos haciendo podemos conseguir muchos más logros”.

Su preparación en los días previos a la competencia fue en un sector rural en las cercanías de la capital francesa. El joven ariqueño también estuvo presente en Santiago 2023, sin embargo, ahora siente este gran desafío de forma diferente, puesto que no podrá estar en compañía de sus padres.

Sus gatos y una serie de televisión que resultó clave

A pesar de su carrera deportiva, Andrés lleva una vida normal. Vive con Constanza, su polola, a quien reconoce como un pilar fundamental: “Siempre está ahí, apoyando en todo momento”. Además, cuenta con Mayordomito, Gordita y Niño de afuera, sus gatos que le dan felicidad.

Al tiro con arco llegó gracias a una serie de televisión: Arrow, una historia que narra al ego alterno de Oliver Queen, un justiciero encapuchado y armado con un arco que peleaba ante los problemas de la sociedad y contra los errores de su familia. Este superhéroe con arco lo inspiró: “Hace nueve años, cuando tenía 12, me gustaba la serie; me armaba arcos con palitos de brochetas y disparaba en mi casa. Por eso me quedé acá en tiro con arco, porque me gustó”.

Foto: IG Andrés Gallardo

Entre sus preferencias, su película favorita es The Avengers, aunque también disfruta de series japonesas como Fullmetal Alchemist, Jujutsu Kaisen o Parasyte. Respecto a la música, es un mundo que conoce, ya que tocó el piano y la guitarra. “Escucho muchos géneros, desde k-pop hasta a trap y reggaeton”. Su banda chilena preferida es Los Bunkers, y el cantante urbano que más disfruta es Cris MJ.

Además, posee una curiosa cábala antes de las competencias que tiene que ver con la alimentación: “Me gusta comer sushi, para que me vaya bien”.