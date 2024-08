Aníbal Mosa festeja el histórico triunfo albo ante Junior: “Colo Colo tiene que estar peleando todos los frentes”

En Colo Colo todo es felicidad. Desde los jugadores hasta la dirigencia, todos celebran el histórico triunfo ante Junior de Barranquilla. El conjunto albo se impuso por 2-1 y obtuvo la primera victoria de su historia en Colombia. Así, se metieron dentro de los ocho mejores de la Copa Libertadores tras seis años.

Sobre esto mismo se refirió Aníbal Mosa. El presidente de Blanco y Negro mostró su emoción tras la vital victoria. “Es una felicidad inmensa”, comenzó señalando en diálogo con ESPN. “Es un trabajo que se viene realizando que creemos que está dando resultados y la felicidad de poder entregarle este triunfo a siete, ocho o diez millones de colocolinos allá en Chile, así que este triunfo para todos ellos”, continuó.

También valoró lo realizado por el técnico Jorge Almirón. “Todos sabíamos de los pergaminos de Jorge. Hoy lo demostró de nuevo, cuando pasamos allá en Paraguay también. Estamos muy contentos, hemos ido construyendo un equipo también. Tratamos de potenciarlo de la mejor manera, trayendo a Javier Correa, trayendo al Huaso Isla y trayendo a dos juveniles de proyección muy importantes, entonces creemos que el equipo se está afiatando, que el profesor le está agarrando la mano. Hoy quedó demostrado con los cambios que hizo, cómo dimos vuelta al partido”, indicó.

La emoción de Mosa

Mosa valoró el que el Cacique esté peleando en el Campeonato Nacional, la Copa Chile y el certamen continental, además de aún tener que disputar los últimos minutos del triunfo parcial ante Huachipato en la Supercopa. “Siempre nosotros hemos dicho que Colo Colo tiene que estar peleando todos los frentes”, señaló.

“Sin lugar a dudas, el de la Copa Libertadores es el más importante y el más difícil. Junior es un equipo muy fuerte, muy duro, que se hace fuerte en casa. Ustedes han visto el calor, la humedad que se siente acá. Es histórico también lo que acaba de obtener Colo Colo hoy. Y sí, vamos a pelear los tres frentes, estamos ahí dando la pelea en el Campeonato Nacional, vamos a ir por la Copa Chile, vamos a ir por el Campeonato y vamos a ir ahora a Argentina, pues vamos a ver si vamos a Córdoba o vamos a Buenos Aires, pero estamos muy contentos”, añadió.

El mandamás albo aseguró que no tiene ninguna elección sobre el próximo rival del Cacique. “El que venga, el que tenga que venir nomás. Creo que el equipo mostró carácter, no es fácil venir a jugar acá. Imagínate que nosotros estamos transpirados enteros, imagínate, y no jugamos nada nosotros, entonces imagínense cómo están los jugadores. Pero la entereza del jugador de Colo Colo se nota aquí, la garra, la fuerza, y eso es lo que yo he demostrado hoy día, así que muy, muy contentos”, dijo.

“Muy feliz, muy contento, todos celebrando, porque la verdad la cosa es que en un momento se había complicado la cosa, pero bueno, estos jugadores, como te digo, tienen esa capacidad de poder dar vuelta a una situación muy, muy complicada”, sentenció.