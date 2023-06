Ariel Holan anuncia el regreso de Clemente Montes a la UC: “El Celta no hará uso de la opción de compra”

Ariel Holan respira algo aliviado, ya que sumará un regreso al plantel de Universidad Católica, justo en momentos donde necesita potenciar el plantel para recuperar la solidez que en algún momento tuvo. Se trata del delantero Clemente Montes, quien estaba a préstamo en el Celta B, de la tercera categoría del fútbol español.

“Tengo entendido que Clemente tiene contrato con Celta hasta el 30 de junio y que posteriormente es jugador del club, y lo que estamos pensando es que vuelva el 1 o 2 de julio. Está claro que Celta no hace uso de la opción y que Clemente es jugador del club. Dentro de unos días habrá un panorama más claro”, expresó el entrenador cruzado.

El extremo tuvo algunos minutos en la filial del Celta de Vigo, pero no convenció. De este modo, en su retorno a la precordillera, buscará retomar el nivel que en algún momento lo convirtió en una de las promesas del fútbol chileno.

De todos modos, Holan manifestó su resignación ante las escasas opciones que hay para potenciar el plantel. “Este mercado es acorde a la realidad de nuestro fútbol. Estoy conforme, no. Estoy contento, no. Pero no es un tema del club o de mi director deportivo, sino que es nuestra realidad y eso lo enlazo con elevar el nivel de la liga, y eso requiere de muchas cosas: el campo de juego, el calendario, y mientras mejor sea nuestro producto, todos se benefician... Los jugadores, los técnicos, la Selección, todos”, lamentó.

En cuanto a las eventuales salidas de algunas figuras, como Branco Ampuero, el estratega dio su opinión tajante. “No nos podemos manejar sobre rumores respecto a Branco, o respecto de otros futbolistas. Tenemos un plantel que ya sufrió la partida de Mauricio (Isla), y nos gustaría reforzar esa zona. Hay oportunidades internas y cualquier baja que podamos sufrir se relaciona con las altas. Es difícil hablar sobre supuestos porque hay varias posiciones donde hay rumores. Para opinar con certidumbre hay que esperar los hechos, porque suenan Aravena, Saavedra, y siempre hay alguno más por el que llegaría alguna oferta. De mi parte, prefiero ser cauto”, sentenció.

Kagelmacher y el Zampedri

Por otra parte, el entrenador argentino se refirió a las situaciones físicas de Gary Kagelmacher y Fernando Zampedri, quienes aún no están a disposición. “Lo de Gary ha sido complejo, porque fue una lesión tendinosa. Entonces, requiere más tiempo de lo normal. Hay tres altas, que es la médica, la física y la técnica, y son todas diferentes. Él ya pasó la primera y está en el acondicionamiento físico, por lo que lo primero es que se sienta seguro con los distintos trabajos, y después tener la seguridad desde lo técnico”, expresó sobre el defensa.

Mientras que en el caso del Toro, Holan manifestó que aún no está claro su regreso. “A Fernando ya le sacaron los puntos. Está haciendo actividad física normal, aunque no se calzó el botín, por lo que necesita tocar el balón y veremos en los próximos días si comienza a entrenar con el equipo con el balón”, adelantó.

Fuertes lluvias

El técnico cruzado también optó por la cautela sobre la posibilidad que se suspenda el encuentro ante Santiago Wanderers, programado para este viernes, a las 19.00. “No depende de nosotros, y está lloviendo mucho. A nosotros nos conviene jugar, porque venimos hace mucho tiempo sin jugar por los puntos. La realidad dice que hay que esperar, y tampoco se trata de romper la cancha. En este caso hay que buscar el mal menor”, declaró.

De todos modos, el plantel entrenó por primera vez desde su puesta en marcha en la Cancha Nº 2 del Complejo de Fútbol San Carlos de Apoquindo, sobre una carpeta sintética que cuenta con la certificación FIFA Quality Pro, el más alto estándar para este tipo de superficies.