Audax Italiano prepara la despedida de Carlos Villanueva

Carlos Villanueva se despide del fútbol profesional a sus 38 años. Una vez que finalizó el Campeonato Nacional, el volante confirmó su decisión. “Audax para mí es el equipo más especial donde jugué. Son imborrables en mi corazón. Pude volver y retirarme con los colores de mis amores. Gracias al hincha me hizo sentir su cariño hacia mí. Nunca me lo esperé y estoy muy agradecido de todos ustedes. Me retiro aquí, vistiendo la camiseta de Audax Italiano”, señaló.

Desde el elenco itálico tuvieron una emotiva respuesta ante el anuncio del mediocampista. “Querido Piña, tu magia en el campo dejó huellas que no se borrarán. Eres el 10 que nos hizo vibrar con cada jugada, el maestro en la mitad de la cancha que nos hizo soñar. Eres un referente, un ejemplo para todos los que crecimos viéndote jugar, inspirando a generaciones que hoy siguen tus pasos. Gracias por ser parte de nuestra historia, por dejarnos recuerdos que siempre estarán con nosotros. El mejor diez, tu legado perdurará por siempre. Gracias Carlos Villanueva”, fue la carta institucional.

Villanueva en su última etapa en Audax Italiano. (Foto: Photosport)

El nacido en La Ligua inició su carrera en Deportes La Serena, sin embargo, fue en el cuadro de La Florida donde vivió sus mejores días. Brilló con la casaca de los tanos entre 2004 y 2009. Luego jugó una temporada en el Blackburn Rovers, que entonces militaba en la Premier League. Sin embargo, tras su breve paso por Inglaterra, decidió pasar al fútbol árabe, donde se mantuvo entre 2009 y 2019. Esa estadía fue interrumpida con un préstamo en Universidad Católica en 2023.

En 2020 volvió al país. Entre esa temporada y 2022 estuvo en Palestino. Luego pasó a Magallanes, para finalmente retornar a Audax Italiano a inicios de 2024.

Ahora, el club itálico le prepara un evento de despedida. A través de un afiche expuesto en sus redes sociales, Audax da a conocer que el sábado 23 de noviembre, entre las 18 y las 20 horas, en el salón VOP del estadio Bicentenario de La Florida, tendrán un evento junto al volante. Ahí Villanueva estará firmando autógrafos y compartiendo con los fanáticos que se inscriban.

Sus pasos por la Selección

Villanueva también tuvo pasos por la Selección. Primero, en la categoría Sub 20. Ahí José Sulantay lo incluyó en la nómina del Mundial de Países Bajos, en 2005. Sin embargo, se mantuvo como suplente en los cuatro partidos. En la adulta, en tanto, jugó la Copa América de 2007, con Nelson Acosta como entrenador. Luego Marcelo Bielsa lo incluyó en el comienzo de su proceso. Pero no logró mantenerse mucho tiempo. En total, disputó 13 partidos con la Roja.

El Piña ha explicado porque no logró consistencia en el combinado nacional. “No porque me fui a Emiratos Árabes me dejaron de llamar a la Selección, yo no era citado hace un año atrás. Él me dijo que necesitaba atletas, y cuando yo era opción era de extremo por izquierda. En esos tiempos por suerte los GPS no mostraban el máximo de velocidad. Hoy lo muestran y soy el más bajo hace cinco años en los últimos cuatro clubes”, reveló Villanueva hace algunas semanas.

“Bielsa lo veía de esa forma, pero me hacía jugar de extremo porque sentía que yo podía cumplir esa función. Pero se dio cuenta que por mis características físicas no podía hacer ese trajín, en las características principales en los equipos de Marcelo Bielsa. O después Sampaoli, que es mucha intensidad, perfiles de jugadores que siento yo no encajaba en el juego de Bielsa”, complementó.