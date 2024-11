Cecilia Pérez se lanza contra Aníbal Mosa tras el título de la U en la Copa Chile

Universidad de Chile se impuso a Ñublense por la cuenta mínima y se quedó con la Copa Chile 2024. Con esto, los estudiantiles cortaron una racha de siete años sin levantar títulos. Por lo mismo, con la alegría azul, varios efectuaron declaraciones este miércoles en el Estadio Nacional, y una de esas personas fue Cecilia Pérez, vicepresidenta de la concesionaria.

La exministra de Estado mostró su conformidad por este término de temporada, aunque igual no olvida lo que sucedió en el Campeonato Nacional y la disputa en tribunales con Colo Colo: “Fueron momentos duros, donde vimos que no había justicia, hubo hechos que empañaron el torneo. Pero nosotros le dijimos al plantel que tenía que hacer su trabajo, que no se desconcentraran y centrar en los partidos, se vio un equipo muy consolidado y eso dio la opción de pelear el título hasta el final”, comenzó diciendo a radio ADN.

Contra Mosa

Luego, se lanzó contra el Presidente de Blanco y Negro Aníbal Mosa, quien declaró la semana pasada que están estudiando iniciar acciones legales contra la Universidad de Chile por las declaraciones efectuadas luego del título albo, en las que los del CDA insinuaron “ayudas externas”: “Ese caballero (Mosa) que habla tan destemplado, no me gusta, nunca compartí esas descalificaciones personales que me molestan. Me gusta hablar desde el conocimiento y no descalificando a los dirigentes, no es el sello nuestro. Muchas veces ese caballero se pierde y habla más desde la barra brava, debería dar un ejemplo al resto”.

Foto: Javier Salvo/Photosport

“Nuevamente las palabras de Aníbal Mosa muestran que no es un ejemplo de dirigente, le habla a la barra y le hace mal al fútbol, ese tipo de declaraciones se transforma en violencia, dentro y fuera de los estadios. Muchos años hemos luchado porque los delincuentes no estén en los estadios. Esas palabras incitan al odio y debería comportarse como un dirigente del fútbol chileno”, agregó.

Además, añadió que están esperando los pasos a seguir para ir al TAS, luego de que recibieran un duro revés en la Primera y Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP por la denuncia por desacato que pusieron en contra de Jorge Almirón: “Los abogados están esperando la sentencia en plenitud, los componentes de la sentencia para analizar y ver cómo se van a presentar los argumentos en el TAS. No hemos sido notificados por parte del tribunal y estamos a la espera”.

Por último, ratificó las palabras del abogado de Azul Azul José Ramón Correa: “Hemos conversado con él (con Correa), es el sentimiento que tenemos todos dentro del club, estamos todos y todavía tenemos esa impotencia, que hubo sanciones a una misma jugada con un distinto criterio con respecto a otros equipos. Hoy hay que dar vuelta la página, ahora somos campeones de la Copa Chile y pronto vamos a pensar en la pretemporada, pensando en un 2025 donde volveremos a jugar Copa Libertadores, allí deben estar nuestros esfuerzos”.