El duro golpe de Benjamin Mendy al Manchester City

Benjamin Mendy salió victorioso de su juicio contra el Manchester City. El club británico tendrá que pagarle gran parte de su salario luego de que fuera congelado producto de la denuncia en su contra. El futbolista había sido acusado de violación y agresión sexual, sin embargo, hace algunos meses fue absuelto de los cargos. El jugador percibía un sueldo de 14 millones de euros. Ahora, el elenco inglés adeuda el salario al tiempo correspondido entre septiembre de 2021 hasta que abandonó el equipo en junio de 2023.

Luego de la investigación, el Tribunal del Trabajo del Reino Unido dictaminó que el cuadro ciudadano estaba en su derecho de no pagarle su salario al francés en el tiempo que estuvo bajo custodia policial, lo que fue durante cinco meses. Sin embargo, que la posterior suspensión deportiva de la FA, que no le permitía jugar ni entrenar, no era motivo para no cumplir con las obligaciones legales entre las partes. El dinero que Mendy recibirá y que ha sido descrito en la audiencia como “la mayoría de su salario”. El monto aún no es definido.

Benjamín Mendy a las afueras de la corte. Foto: REUTERS/Peter Powell

Actualmente, el defensor galo está en Lorient, de su país de origen. En su etapa en Inglaterra, que se extendió por cinco temporadas, disputó 75 partidos con el Manchester City. Con la selección francesa fue campeón del Mundial de Rusia 2018.

La acusación

El 26 de agosto de 2021 se levantaron seis cargos de violación y uno de agresión sexual en contra del zaguero. En septiembre de ese año estuvo bajo prisión preventiva. Meses más tarde, específicamente el 22 de diciembre de 2021 fue acusado de un séptimo cargo de violación. En enero de 2022, fue liberado bajo fianza. Luego, a mitad de ese año, respondió ante la Corte de la Corona de Chester. En julio de 2023 fue declarado como no culpable al no haber pruebas concluyentes.

El futbolista francés, una vez que fue absuelto, arremetió contra el Manchester City y también contra algunos de sus excompañeros, a quienes acusó de asistir a los encuentros donde ocurrieron los supuestos abusos. “Varios jugadores del primer equipo, incluido el capitán del club, estuvieron presentes en las fiestas a las que asistí y las que organicé. Todos bebíamos alcohol, todos mantuvimos relaciones ocasionales con mujeres, todos incumplimos las restricciones de Covid-19. Esto no excusa mi comportamiento, pero creo que es injusto que la institución me señale de la forma en que lo ha hecho”, dijo.

“Están tratando de pintar una narrativa de que yo estaba actuando imprudentemente, y mi supuesta imprudencia me llevó a ser arrestado por delitos que no cometí. No estaba haciendo nada diferente a varios de los jugadores del primer equipo del City. Estaba tan preparado, dispuesto y capacitado para desempeñar mis funciones como los demás jugadores que asistieron a las fiestas y, según la versión del club, actuaron de forma imprudente”, añadió.

Sobre en congelamiento de su salario por parte de la institución a la que defendía, declaró que: “No tengo conocimiento de que el Manchester City dedujera o suspendiera el sueldo de ninguno de los otros jugadores, ni siquiera cuando era de dominio público que dichos jugadores habían asistido a las fiestas. Por lo tanto, me parece increíblemente injusto que el City me haya apartado del equipo cuando no estaba haciendo nada diferente al resto del equipo”.