Blanco y Negro cumple su amenaza

El día después del cataclismo en Colo Colo continuó con réplicas que siguen profundizando el quiebre absoluto entre Blanco y Negro y el plantel. Por la mañana, Daniel Morón le respondió duramente a Esteban Paredes, quien lo había criticado por estar en “la otra vereda”, y por la tarde Julio Barroso y Matías Zaldivia continuaron con el fuego cruzado. “Nos hacen ver como mercenarios y lo único que pedimos es la devolución futura de los descuentos”, dijo el Almirante a CDF, mientras que su compañero agregó: “Nos parecen una falta de respeto las mentiras que se dijeron”.

Por otra parte, la concesionaria el miércoles en la tarde comenzó a hacer los trámites para la aplicación de la Ley de Protección al Empleo y envió la nómina de trabajadores a la Administración de Fondos de Cesantía, por lo que recibirán el pago en los cinco días hábiles siguientes al cumplimiento de la remuneración, previa aprobación de las autoridades respectivas. Sin embargo, esta nómina se puede retirar en caso de que se concretara un acuerdo de última hora. El plazo cierra hoy. En tanto, 22 funcionarios aceptaron el acuerdo de rebaja, al que adicionalmente se sumaron los nueve directores del conglomerado.

En caso de que efectivamente los jugadores se acojan a este sistema de emergencia, los sueldos se verían drásticamente rebajados. Con un tope de $ 2,1 millones cobrables, el primer mes los jugadores del plantel recibirán el 70% de esa cantidad; luego el 55% y finalmente el 45%. En ese entendido, los casos de Nicolás Blandi, Esteban Paredes, Matías Zaldivia, Pablo Mouche, Gabriel Costa y Leonardo Valencia serían los más complicados, pues son los sueldos más altos en Macul. A modo de ejemplo, Paredes recibe $ 40 millones mensuales y solo aspira a $ 2,1 millones (varía según el precio de la UF).

Justamente, a la molestia del plantel se sumó la de algunos funcionarios, quienes coincidieron con la versión de los jugadores de que les impusieron los recortes salariales. De hecho, La Tercera tuvo acceso a una carta en la que se confirma esta imposición. “Ante lo anteriormente descrito este Directorio espera no despedir a ningún funcionario, empleado o cualquier persona que preste labores en el Club. Dado lo anterior y con el fin de evitar cualquier situación económica o financiera que complique a nuestra institución, nos vemos en la obligación de tomar medidas -que sabemos no son agradables- y que implican una rebaja sustancial en los salarios de todos los funcionarios y empleados del club a partir del 01 de abril 2020”, señala el texto.

Por otra parte, José Luis Gatica, presidente del sindicato de Blanco y Negro, cuyos afiliados no sufrieron el descuento por no estar en el rango salarial de ajuste, se alineó con la compañía y criticó a Esteban Paredes por decir que los trabajadores fueron amenazados para aceptar las nuevas condiciones. “Me pareció muy mal lo que dijo. No es la realidad, porque nosotros como sindicato hemos tenido muy buena relación con la concesionaria. El presidente siempre ha tenido esa virtud de velar por los más necesitados”.

A seis días para el término del mes, una salida a la peor crisis de los últimos años aparece casi como una quimera. Hoy, la relación entre el plantel y Blanco y Negro es nula.