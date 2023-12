Chaleco López ya palpita el gran desafío de 2024: “Hay que ser muy fuerte mentalmente para correr en el Dakar”

Arabia Saudita espera a Francisco Chaleco López para una nueva edición del Rally Dakar, la carrera más extrema del planeta. Este cinco de enero comenzarán 14 días de intensa competencia, donde el tres veces campeón, intentará seguir dominando la categoría Challenger.

Será la 13° vez que el nacional participe de la tradicional carrera (también estuvo en las ediciones sudamericanas y africanas), pero no por eso se muestra confiado. De hecho, todo lo contrario. “Mi foco para esta edición es no cometer errores y que no me traicione la ansiedad. Hay que ser muy fuerte mentalmente para correr en el Dakar, ya que ocurren cosas que uno no tiene contempladas y ahí es cuando la mente te puede fallar”, señala.

López aclara en todo momento lo importante que es el tema mental en esta competencia, valorando el trabajo que hace desde 2004 con el psicólogo deportivo Gilson Dos Santos, quien constantemente le entrega herramientas claves para mantener la concentración en situaciones extremas durante las pruebas.

“Trabajo mucho el manejo de ansiedad y el anclaje. Hay momentos arriba del auto en los que uno se va para todos lados. Ahí hay que decirse a sí mismo cálmate y respirar. Al respirar uno tiene un momento de tranquilidad, de decir para. Eso te va a llevar a un mejor camino”, declara el atleta Red Bull.

Para este 2024 la carrera se disputará nuevamente en Arabia Saudita con un recorrido de 7.891 kilómetros, los cuales serán distribuidos en 12 etapas. Todas bajo condiciones extremas y sobre un terreno casi en su totalidad de dunas. Además, debutará una prueba especial, la número seis.

Se trata de la denominada “Crono 48H”, que empezará el jueves 11 de enero. Este novedoso desafío se trata de una prueba donde los corredores tendrán cortada la comunicación con sus equipos y deberán encargarse por sus propios medios de cualquier reparación. Asimismo, estarán separados de sus rivales sin ninguna forma de saber si están perdiendo o ganando tiempo. Tras una noche acampando en el desierto, deberán completar lo que resta de los 532 kilómetros de la Especial hasta llegar al día de descanso el viernes 12 de enero.

Todos estos condimentos buscan acercar la edición 46° del rally a sus primeros años, donde los pilotos que cruzaban el norte africano lo hacían en condiciones totalmente distintas a las que viven las grandes figuras de la actualidad.

“Cuando falla el auto y quedas parado, perdiendo tiempo, ahí es cuando uno se vuelve un poco loco. Pero la experiencia y los años dan tranquilidad. Es una etapa bien particular, un reto más. Lo bueno es que todos tenemos el mismo desafío y las mismas condiciones”, relata López sobre el Crono 48H. Este 2024 el piloto maulino será acompañado por el navegante Juan Pablo Latrach.

En total habrá seis chilenos en este nuevo Dakar, logrando presencia nacional en las categorías Challenger y en Motos. En esta última los representantes chilenos serán Ignacio Cornejo, Pablo Quintanilla, John Medina y Tomás De Gavardo.